Potápěči vytáhli z vraku v Dunaji první tělo. Další oběť identifikovali 100 kilometrů od Budapešti

Potápěči v pondělí vytáhli jedno tělo z vraku lodi, která se minulý týden na Dunaji potopila po srážce s větším plavidlem. Jeho totožnost zatím nebyla zveřejněna. Vyprošťovací práce dále komplikuje prudký tok rozvodněného Dunaje. Vrak navíc leží v hloubce až devíti metrů, což je hlouběji, než původně potápěčské týmy předpokládaly. Budapešť 19:52 3. června 2019

Maďarská agentura MTI uvedla, že tělo již ráno objevili maďarští potápěči, kteří ho označili a dále prozkoumali i vrak lodi, který se nachází v hloubce až devět metrů. Později tělo z vody vytáhli jejich jihokorejští kolegové, kteří v Budapešti s maďarskými záchranáři spolupracují.

Přinejmenším jedno další tělo bylo nalezeno v Dunaji dál od hlavního města. „Máme od maďarské vlády informace o tom, že jedno tělo se zdá být korejského původu a bylo nalezeno asi sto kilometrů odtud u vesnice Harty,“ uvedl atašé z jihokorejské ambasády Sun-kun Song.

Záchranáři věří, že většina těl je stále uvnitř lodi Hableány na dně Dunaje. Jihokorejská strana se snaží najít způsob, jak je co nejrychleji vyzvednout. První pokusy o jejich vytažení podnikly asijští potápěči v pondělí, kdy se hladina Dunaje v Budapešti přeci jen o něco snížila.

Jeden jihokorejský potápěč v těžkém obleku se dostal s pomocí žebříku na dno a pokusil se zvenku prozkoumat vrak. Jihokorejský atašé zdůraznil, že cílem nebylo dostat se dovnitř, to by bylo příliš nebezpečné. Potápěči se tak zatím snaží pouze zjistit co nejvíc informací, které by jim pomohly s vyproštěním těl a eventuálně i s vyzvednutím vraku.

Sonar českých potápěčů

Podle pondělních informací je loď ještě hlouběji, než se předpokládalo, a to v hloubce 9 metrů. Její přesnou pozici se podařilo nalézt díky čtveřici českých potápěčů, kteří v Budapešti pomáhají se speciálním sonarem a dálkově řízeným podvodním robotem. Jak bude v následujících dnech hladina opadat, bude zřejmě přibývat i ponorů.

Přes víkend se také podařilo identifikovat sedm obětí, které byly vytaženy z vody těsně po srážce. Úřadům pomáhaly otisky prstů, dlaní i jihokorejští experti a fotografie, které přivezli do Budapešti rodinní příslušníci.

Viník nehody zatím není určený, i když policie zadržela kapitána hotelové lodi, se kterou se potopené výletní plavidlo srazilo. Maďarská média s odvoláním na policejní zdroje informovala, že kapitán ignoroval pravidla pro provoz na řece. Nenavázal prý kontakt s kapitánem menší lodi v okamžiku, kdy se ji snažil předjet. Po nehodě navíc nezazněla z větší hotelové lodi siréna, která by na neštěstí upozornila, a kapitán neinformoval ani policii, píší maďarská média.

K nehodě došlo ve středu večer. Pod mostem chtěla velká loď předjet malou, došlo však ke srážce a menší plavidlo se během sedmi sekund potopilo. Na místě byly další výletní lodě a jim se podařilo vytáhnout sedm lidí z vody živých. Přes víkend opustil poslední z nich nemocnici.