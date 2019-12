‚Prasata, ruce pryč od divadla.‘ V Budapešti demonstrovaly stovky lidí za uměleckou svobodu

Navzdory chladu a dešti proti návrhu v centru Budapešti demonstrovalo asi 1000 až 2000 lidí. „Prasata, ruce pryč od divadla!“ stálo na transparentech. Proti vládnímu návrhu vystoupili známí herci, divadelní režiséři i liberální primátor hlavního města, vylíčila agentura.

„Jsem demokrat a toto je krok k ukradení další oblasti, která patří veřejnosti: tentokráte divadla,“ řekl Gábor Timar, sedmašedesátiletý řidič autobusu v důchodu.

Maďarsko navrhlo náhradníka na eurokomisaře. Orbánova ministra europoslanci neschválili Číst článek

Herci o víkendu při představeních četli petici, vyzývající zákonodárce, aby předlohu odmítli. Do pondělního večera se pod ni podepsalo skoro 50 tisíc lidí. Po sociálních sítích kolují videonahrávky s předními herci a režiséry, kteří vládní záměr připomínají ke komunistické éře, kdy stát ovládal většinu aspektů veřejného života.

Předloha počítá se vznikem nové Národní kulturní rady, která by měla být zodpovědná za „jednotné strategické směřování různých segmentů kultury“. A ministr kultury by měl dostat slovo při jmenování ředitelů divadel a dalších institucí, na jejichž financování se podílí stát spolu s obcemi. Ministr a příslušná obec by podle návrhu měli podepsat dohodu o provozování divadla, včetně způsobu jmenování ředitele. Tato dohoda přitom podle návrhu „musí zaručovat uměleckou svobodu“.

Vládní mluvčí nezbytnost změn vysvětluje nedávným případem sexuálního obtěžování v jednom budapešťském divadle. Tehdy se ukázalo, že vláda nemá pravomoc odvolat ředitele dotčeného divadla.

Od roku 2010, kdy se Orbán vrátil k moci přepsala jeho strana Fidesz maďarskou ústavu, získala kontrolu nad médii a podnikatelské říše si vybudovali lidé z premiérova okolí. Orbán po vítězství v loňských volbách, už třetím za sebou, prohlásil, že dostal „mandát na vybudování nové éry“, připomněl Reuters.