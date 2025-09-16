‚Bude se to týkat všech a nebude to dobrovolné‘. Švédsko zakáže mobily ve všech školách

Švédsko od příštího školního roku zakáže dětem nosit mobilní telefony do škol. Zákaz týkající se žáků ve věku od sedmi do 16 let je součástí balíku nových školních pravidel, který v úterý představila vláda ve Stockholmu, píše list The Guardian.

Každý žák, který od podzimu 2026 přijde ve Švédsku do školy s chytrým telefonem, jej bude muset odevzdat a dostane zpět po vyučování.

„Bude se to týkat všech mladých lidí ve Švédsku a nebude to dobrovolné,“ řekla ministryně školství Simona Mohamssonová.

Řada škol již v současnosti zakazuje používání telefonů v čase vyučování a vybírá od dětí jejich přístroje. Mnozí žáci se však naučili zákaz obcházet, když například při kontrole odevzdávali nefunkční telefony a své si ponechávali. Nyní by měl zákaz být vynucován důkladně, na což pro příští rok vláda vyhradila 95 milionů švédských korun (210 milionů korun českých), na rok 2027 pak 100 milionů.

Zákaz je součástí rozsáhlých změn, které ministryně představila jako „historickou rozpočtovou investici do školství a největší reformní agendu za 30 let“.

V jejím rámci Švédsko kromě zákazu telefonů zavede změny výukového plánu, hodnocení žáků a vzdělávání učitelů.

K omezování telefonů ve školách nedávno přistoupilo několik evropských zemí. Francie od tohoto školního roku zakázala telefony v době vyučování žákům od 11 do 15 let, kteří je musejí při vstupu do školy odevzdávat. Mladší děti je nesmí nosit vůbec. Zakázat telefony ve školách se letos rozhodla i dánská vláda.

Zastánci zákazů argumentují tím, že děti bez telefonů mají ve školách více sociálních kontaktů, více se pohybují, lépe se soustředí a objevuje se méně případů šikany.

