Bude z Gazy ‚riviéra Blízkého východu‘? Trump spíš provokuje, než aby nabízel řešení, míní Durčák

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem prohlásil, že Spojené státy by mohly převzít kontrolu nad Pásmem Gazy. USA by prý mohly odvést skutečnou práci odstraněním nevybuchlých bomb a přeměnit Gazu na riviéru Blízkého východu. „Je to paradox, protože Trump byl zvolen také hlasy mnoha amerických muslimů," říká pro Český rozhlas Plus publicista, historik a znalec Ameriky Michael Durčák. Osobnost Plus Praha/Washington 0:10 6. února 2025

Palestinci mají být přesídleni mimo Gazu, navrhuje Trump. Teroristické hnutí Hamás vzkazuje, že považuje tento nápad za směšný, absurdní a nebezpečný.

„Myslím si, že podobně jako u cel v případě Kanady a Mexika je to takové spíš ‚bububu’. Trump rád provokuje, než aby nabízel skutečná řešení,“ míní Durčák, podle kterého se prezidentův plán nikdy neuskuteční.

A připomíná, že mezi Izraelem a Hamásem bylo uzavřeno příměří a probíhá výměna rukojmích. Zároveň prý hrozí, že Trump dá Benjaminu Netanjahuovi zelenou v pokračování v otevřené válce.

„Přitom je to paradox, protože Trump byl zvolen také hlasy mnoha amerických muslimů a mnoha voličů demokratů, kteří byli zklamáni z americké politiky především v Pásmu Gazy. Je paradoxní, že tak dostali do Bílého domu někoho, kdo je tolik blízký spojenec izraelského premiéra,“ poukazuje publicista.

S existencí Izraele od roku 1948 se dodnes nesrovnaly mnohé blízkovýchodní státy. Kdyby Spojené státy zabraly Pásmo Gazy, mohlo by to podle Durčáka situaci ještě více vyostřit. Ale zapadá to do Trumpovi rétoriky, uznává: „Trump by nejraději obsadil Grónsko, obsadil by Panamský průplav...“

Grónský premiér podle něj hraje o to, že by díky Trumpovi mohla jeho země dosáhnout nezávislosti. „Byť samozřejmě potřebují dotace, ale jestli jsou z Kodaně, nebo z Washingtonu, jim může být jedno,“ vysvětluje s tím, že skutečná vojenská operace v Grónsku není možná.

Evropský dovoz

Znovuzvolený americký prezident původně navrhoval uvalit na Kanadu s Mexikem 25procentní cla fakticky na všechen import najednou. Nakonec to však neudělal, což je podle publicisty součástí strategie.

„Částečně tlačil na to, aby za to něco dostal, aby dostal víc vojáků na jižní hranici – byť samozřejmě někteří vojáci tam byli už i v minulých letech. Anebo aby Kanada rychle implementovala plán ochrany schválený už za Joea Bidena,“ přibližuje.

Cla by mohla zatížit také dovoz z Evropy. Durčák připomíná, že Evropská unie původně sázela na obnovitelné zdroje, které měly kontinentu přinést konkurenční výhodu proti dalším mocnostem. Nakonec se však ukázalo, že tato energie není tak levná.

„Bohužel tahle sázka nevyšla. A mezitím se stalo, že v průběhu posledních dvaceti let Čína a Spojené státy ujely Evropě především v technologickém sektoru,“ popisuje s tím, že podle něj by Trumpova cla měla směřovat v první řadě k dorovnání různých celních položek.

„Když importujete auto ze Spojených států do Evropy, importní clo je 10 procent. Když to děláte z Evropy, chcete prodat Volkswagen na Floridě, to je pouhých 2,5 procenta. Když se podíváte na evropský celní sazebník, tak najdete spoustu disparit mezi USA a Evropou,“ dodává s poukazem na to, že ne všechna cla jsou v neprospěch Ameriky.