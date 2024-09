‚Bude záležet na reakci Hizballáhu.‘ Podle experta není izraelská pozemní operace na spadnutí

Izraelská armáda oznámila, že při vzdušném útoku byl v Bejrútu zabit nejvyšší vůdce šíitského militantního hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh. O jeho osudu panovaly nejasnosti od mohutného pátečního izraelského úderu. Nasralláh vedl Hizballáh déle než tři desetiletí. „Chtěl bych věřit, že izraelská pozemní operace není na spadnutí,“ řekl pro Radiožurnál Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky českého ministerstva zahraničí. Rozhovor Praha 14:25 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouř nad jižním předměstím Bejrútu uprostřed pokračujících bojů mezi Hizballáhem a izraelskými silami | Foto: Mohamed Azakir | Zdroj: Reuters

Nakolik důvěryhodně působí sdělení izraelské armády, z jakých zpravodajských informací může vycházet?

Izraelské vojenské velení vychází z informací jak o provedeném útoku, který mimochodem máme potvrzený i od našich lidí v Bejrútu, a vychází z toho, že podle jejich informací Hasan Nasralláh nebyl od včerejšího večera takzvaně k zastižení neboli incommunicado.

Pravděpodobně ty informace jsou natolik věrohodné, že je vedli k tomu, že tuto informaci sdělili veřejně.

Podle izraelské armády byl páteční útok podniknut ve chvíli, kdy se nejvyšší představitelé Hizballáhu sešli na velitelství hnutí, aby „koordinovali teroristické aktivity proti občanům státu Izrael“. Nejmenovaný zdroj agentury AFP blízký Hizballáhu uvedl, že hnutí, jak jste řekl, od pátečního večera ztratilo s Nasralláhem kontakt. Jeho smrt ale nepotvrdilo (udělalo to až v sobotu odpoledne - pozn. red.). Dá se předpokládat, že se tak stane v nejbližší hodinách?

V nejbližších hodinách či dnech, pamatujeme si i eliminaci dalších vojenských velitelů, napříkald koncem července Fuáda Šukra, velitele jednotky Radván.

Vždycky to trvá nějakou chvíli, protože hnutí samozřejmě zvažuje nejenom oznámení, ale i případnou reakci. Očekávaná reakce je to, na co čekáme i my nyní. Mimo jiné samozřejmě i s ohledem na to, že v Libanonu stále máme své lidi, jsou to jak zaměstnanci našeho zastupitelského úřadu, tak těch cirka 90 Čechů, kteří jsou registrovaní v Drozdu a celkem i s rodinnými příslušníky nějakých 280 lidí.

S Nasralláhem přišli o život také šéf Hizballáhu pro operace na Jižní frontě Alí Karakí a další velitelé. Ti se podle izraelského velení v okamžiku úderu sešli v hlavním ústředí Hizballáhu, které bylo umístěno pod obytnými budovami na bejrútském předměstí Dahíja, které má být baštou hnutí. Takže pro izraelské zpravodajce nemuselo být zvlášť složité zjistit, že se tam právě nachází i Nasralláh?

Myslím si, že to je extrémně komplikované, protože Hasan Nasralláh se na veřejnosti právě v obavě z případné eliminace na veřejnosti již několik let vůbec neukázal.

Takže přesto, že se Izraelcům dařilo eliminovat vojenské struktury už delší dobu, tak odstranění nejvyššího vůdce - přesto, že i jeho předchůdce Abbás Musáví v roce 1992 byl také eliminován po zásahu izraelské armády - je něco velmi obtížného a byl by to pro izraelskou stranu nesporný úspěch.

Co tedy smrt Nasralláha, pokud se potvrdí, znamená pro Hizballáh? Podílel se významněji i na bojových teroristických operacích tohoto hnutí?

On byl především, řekněme, ideologem a určovatelem strategie, někdy i taktiky tohoto hnutí. Je to samozřejmě obrovská psychologická rána.

Pro vývoj dalších událostí je ale podstatnější to, co jsem naznačoval, že se v poslední době Izraeli podařilo eliminovat značnou část vojenského velení Hizballáhu, čímž je ztížena komunikace.

Taky jsme viděli a vidíme to zase od našich kolegů, kteří jsou v Izraeli, že zatím raketové útoky, které provádí Hizballáh, míří jenom do severního Izraele. Je to relativně limitovaná odpověď, ale musíme počkat na vývoj dalších událostí.

Jaký dopad může mít likvidace Nasralláha na další vývoj konfliktu mezi Izraelem a Libanonem? A jakou odpověď čekat od Hizballáhu a jeho sponzora Íránu? Protože íránský duchovní vůdce byl podle zdrojů agentury Reuters převezen na bezpečné místo.

Myslím, že už jste to naznačil tou otázkou. Má to dvě roviny. Zaprvé, jaká bude konkrétní reakce hnutí Hizballáh. To znamená, jakou formou bude probíhat ta odveta vůči Izraeli. Ta druhá, možná podstatnější, otázka je, jakým způsobem a zda se rozhodne reagovat Írán.

Protože připomeňme si, že po zabití Ismáíla Haníji - přesto, že Izrael za tuto eliminaci v Teheránu nepřevzal odpovědnost - už íránské vedení reagovalo tím způsobem, že na to bude muset odpovědět.

Eliminace šéfa hnutí Alláhovy strany, což je překlad Hizballáh, tak je z tohoto pohledu ještě větší ranou, z pohledu toho, jak Írán projektuje svoji obranu. To znamená prostřednictvím svých takzvaných proxies, neboli blízkých hnutí, ať už jsou to jemenští Hútíové a nebo právě hnutí Hizballáh z Libanonu.

Dá se odhadovat, jaké další škody zatím izraelské nálety způsobily na základnách Hizballáhu v Bejrútu nebo na jihu Libanonu? A jak vážně zasáhly civilní obyvatele v obytných čtvrtích?

Máme informace, že od pondělí již těch obětí izraelských vojenských zásahů je cca 800. Problém je v tom, že vojenské křídlo hnutí Hizballáh je designovanou teroristickou organizací. To znamená, že využívají i civilní infrastruktury k ukrývání svých vojenských zařízení, ať už jsou to odpalovací rampy nebo sklady zbraní.

Proto také, když dochází k zásahům, tak bohužel dochází i k úmrtí civilistů, přestože jsou zpravidla varováni předem. Potom je tady druhý problém, že vojenské hnutí, jako každá teroristická organizace, funguje tak, že ne každý její člen nutně musí být oblečen do uniformy, mít identifikační číslo. To znamená, že tam je velmi těžké rozlišit, kdo byl opravdu civilní oběť a kdo byl bojovníkem.

Izrael podle armádního mluvčího doufá, že smrt Nasralláha odradí Hizballáh od dalších útoků, ale izraelská armáda je připravena i na další eskalaci konfliktu, včetně pozemní operace na jihu Libanonu. Schyluje se k ní tedy?

To je něco, nad čím se zamýšlíme už nějakou dobu. Osobně si myslím, že vzhledem k tomu, že pořád ještě nedošlo k finálnímu řešení situace na jihu Izraele, to znamená ve vztahu k Pásmu Gazy, a protože jsou tady nadcházející velké židovské svátky, nový rok, Jom kipur, koncentrace izraelské armády, přestože je připravená, tak ještě nedosáhla nějakých maximálních počtů, tak bych chtěl věřit, že izraelská pozemní operace takzvaně není na spadnutí.

Ale je to čistě moje spekulace, bude to záležet jak na reakci Hizballáhu, případně Íránu, nebo jeho proxies, a na vyhodnocení izraelské armády.