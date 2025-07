Budou, pak nebudou, dosáhnou 20, 50 i 30 procent. Jak se vyvíjely debaty o amerických clech na EU

O zavedení cel na zboží, které putuje ze zemí Evropské unie do Spojených států, mluvil Donald Trump už začátkem dubna.

Desetiprocentní základní clo mělo zasáhnout všechny země, u některých se ale mělo navyšovat, pokud země měly vysoký deficit amerického zahraničního obchodu. Mezi nimi byla i Evropská unie s oznámenými cly ve výši 20 procent.

Spojené státy zavedou na zboží z Evropské unie clo 30 procent, oznámil Trump. Platit začnou od srpna Číst článek

K tomu nakonec nedošlo, protože americká administrativa zavedení cel o 90 dní odložila. Evropská unie, jako největší obchodní partner USA, byla připravena odpovědět ještě o něco vyššími cly ve výši 25 procent. Nakonec je také odložila.

Další změna přišla v květnu, kdy Trump na sociálních sítích oznámil, že doporučí, aby od 1. června platila 50procentní cla na dovoz z EU. Jednání s Unií podle něj byla velmi obtížná a nikam nevedla, dodal podle agentury ČTK.

I v tomto případě k zavedení vysokých cel ale nedošlo a Bílý dům vyhověl návrhu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen o jejich další odložení do 9. července.

Do té doby si měli jednotliví obchodní partneři USA vyjednat dohodu, aby se vysokým clům vyhnuly. Brusel doufal, že do té doby by se mu mohlo podařit zklidnit situaci.

Nejnovější dopis

Nakonec Evropská unie do stanoveného termínu dopis s oznámením výše cel neobdržela. Ten přišel až tuto sobotu a stálo v něm, že od 1. srpna stoupnou cla na dovoz na 30 procent.

25:23 EU nemá kam ustupovat. Riziko eskalace konfliktu pořád existuje, říká o obchodní válce s USA Bureš Číst článek

„Měli jsme roky na to, abychom s Evropskou unií diskutovali o našich obchodních vztazích, a dospěli jsme k závěru, že se musíme zbavit těchto dlouhodobých, velkých a přetrvávajících obchodních deficitů, které způsobují vaše celní a netarifní politiky a obchodní bariéry,“ napsal Trump v dopise EU.

„Naše vztahy bohužel zdaleka nejsou reciproční,“ cituje z něj deník The Guardian.

Zároveň pohrozil, že pokud bude chtít evropské společenství zavést reciproční cla, mohou tarify ještě stoupnout, uvádí stanice BBC. Podle britského deníku The Guardian je krok Trumpa v Bruselu vnímán jako „odpornější“ verze toho, co dělá Čína.

EU původně počítala s deseti procenty, okamžitě proto požádala o nová vyjednávání s USA. Těm je Bílý dům otevřený. Diplomaté, se kterými mluvil The Guardian, proto obsah dopisu vnímají se smíšenými emocemi – nejsou si jistí, zda k uvalení cel v této výši od 1. srpna dojde, nebo ne.

V sobotu dopis od Donalda Turmpa přišel i mexické prezidentce Claudii Sheinbaum. I sousední země by měla od začátku příštího měsíce čelit 30procentním clům.