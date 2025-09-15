Bulhaři zadrželi v souvislosti s explozí v Bejrútu Rusa. Patřila mu loď, která v přístavu vyložila ledek
Bulharské úřady zadržely v souvislosti s výbuchem dusičnanu amonného (či ledku) v bejrútském přístavu v roce 2020 jednoho Rusa. Píše to v pondělí agentura AP s odkazem na libanonské úřady. Podle nich se jedná o majitele lodi, která ledek přepravovala. Libanonské úřady vydaly na podnikatele, který má i kyperské občanství, žádost o zadržení prostřednictvím Interpolu a chtějí ho vyslechnout. Bulharsko informaci nekomentovalo.
Podle agentury AP bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina na letišti v Sofii minulý týden. Grečuškin byl majitelem lodi, která náklad dusičnanu amonného převážela.
Loď však už v roce 2014 měla na trase technické problémy a musela přistát v Bejrútu. Majitel lodi posléze vyhlásil bankrot a dusičnan amonný byl uložen v přístavním skladu bez náležitých bezpečnostních opatření.
Libanonské úřady vydaly mezinárodní zatykač i na dalšího ruského občana a kapitána zmíněné lodi Borise Prokoševa.
Masivní výbuch špatně uskladněného dusičnanu amonného, který 4. srpna 2020 otřásl přístavem v libanonské metropoli, si vyžádal na 215 mrtvých a více než 6000 zraněných. Kvůli poškozeným domům ztratilo střechu nad hlavou až 300 000 lidí, do pátrání se zapojili i specialisté z českého týmu USAR. Exploze měla pro zemi značné ekonomické i společenské dopady, mimo jiné přivodila pád vlády.
Nový prezident Joseph Aún slíbil, že nechá výbuch v přístavu znovu nezávisle prošetřit. Libanonské úřady obnovily vyšetřování na začátku letošního roku. Kvůli explozi nebyl zatím odsouzen žádný libanonský představitel.