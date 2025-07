Bulharsko míří do eurozóny. Jeho vstup schválili europoslanci od příštího ledna

Plénum EP ve Štrasburku v úterý 531 hlasy přijalo stanovisko, které potvrzuje, že Bulharsko splňuje kritéria pro přijetí eura, 69 poslanců hlasovalo proti a 79 dalších se zdrželo.

Zpravodajka stanoviska Eva Maydellová z klubu evropských lidovců před hlasováním uvedla, že přijetí eura je klíčem k budoucnosti Bulharska.

O tom, zda určitá země může zavést euro, rozhoduje Rada EU, která zastupuje členské státy.

Rada takové rozhodnutí přijme na návrh Evropské komise (EK), po obdržení doporučení členských států eurozóny, po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání v Evropské řadě.

Komise v červnu dospěla k závěru, že Sofia splnila všechna čtyři konvergenční kritéria, která Brusel při posuzování připravenosti na přijetí společné měny používá. Týkají se stavu veřejných financí, úrokových sazeb, cenové stability a směnného kurzu.

Nyní by měli zavedení eura v Bulharsku finálně odhlasovat ministři financí EU na svém jednání v Bruselu. Při tomto hlasování, které se uskuteční už v úterý, stačí souhlas kvalifikované většiny.

Euro nyní používá zhruba 347 milionů Evropanů ve 20 zemích. Stát se členem eurozóny znamená kromě používání eurobankovek a euromincí i to, že země získá místo v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB).

Část ekonomů tvrdí, že Bulharsko, jehož měna je už dávno navázaná na euro, přiláká více zahraničních investic, až přijme společnou měnu. Navíc by se podle nich zlepšilo hodnocení úvěrové spolehlivosti Bulharska, což by mohlo zemi například zlevnit obsluhu státního dluhu.

