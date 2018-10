V Německu zatkli muže kvůli vraždě bulharské novinářky. Jeho DNA se shoduje se vzorkem z místa činu

V Německu byl v úterý pozdě večer zatčen muž z Bulharska, který je podezřelý v souvislosti s vraždou bulharské novinářky Viktorie Marinovové. Z tohoto zločinu už byl také obviněn. ve středu to v Sofii řekl ministr vnitra Mladen Marinov a generální prokurátor Sotir Cacarov. Podrobnosti kolem zadržení ale nesdělili. Tělo novinářky se našlo v sobotu v severobulharském městě Ruse. Sofia 9:03 10. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktorie Marinova byla nalezena mrtvá v sobotu ve městě, kde bydlela. | Foto: Stoyan Nenov | Zdroj: Reuters

Marinov řekl, že existuje shoda DNA zadrženého s biologickým vzorkem z místa činu. Podle ministra, jehož citovala bulharská média, je zadrženým jednadvacetiletý Severin Krasimirov z Ruse, který je policii z minulosti už znám. Kriminální záznam má z roku 2017 v souvislosti s krádežemi barevných kovů.

,Jediná, která byla dost statečná.‘ Reportéři bez hranic žádají ochranu pro kolegy zavražděné novinářky Číst článek

Krasimirov byl v souvislosti se sobotním zločinem už obviněn ze dvou trestných činů - ze znásilnění a z vraždy, řekl Cacarov. Dodal, že pachateli za to hrozí trest odnětí svobody v délce do dvaceti let nebo doživotí.

Cacarov rovněž zopakoval, byť obezřetně, dosavadní předpoklad vyšetřovatelů, že pravděpodobnost souvislosti vraždy Marinovové s její novinářskou prací je malá. „V současné etapě nemohu tvrdit, že vražda Viktorie Marinovové byla spáchána kvůli její profesionální činnosti,“ řekl prokurátor. Nicméně hned dodal: „Všechny verze se prověřují.“

„Dosud zjištěné důkazy naznačují, že šlo o spontánní útok na oběť motivovaný sexuálním násilím. Způsobená zranění, která měla za následek smrt Viktorie Marinovové, jsou svou povahou mimořádně brutální a těžká,“ řekl dále Cacarov. V této souvislosti také poznamenal, že Krasimirov trénoval box a že v době, než byl zločin spáchán, vypil velké množství alkoholu. Bydlel také v domě sousedícím s bydlištěm novinářky.

Motiv vraždy

Už v úterý policie v souvislosti s vraždou Marinovové zadržela jednoho muže původem z Rumunska. Podle serveru news.com.au ho ale po výslechu opět propustila.

Od pondělí se po celém Bulharsku konaly vzpomínkové akce na uctění památky zesnulé novinářky.

Bulharská policie zadržela muže podezřelého z brutální vraždy investigativní novinářky Číst článek

Marinovová pracovala pro regionální televizi TVN v Ruse. Byla mimo jiné moderátorkou investigativního pořadu, který upozorňoval na korupci a podvody například s fondy EU.

Jejím posledním příspěvkem byl rozhovor s bulharským a rumunským novinářem, kteří spolupracovali při zkoumání korupční aféry odhalující tunelování unijních fondů bulharskou společností GP.

„Poté, co byl materiál televizí před třemi týdny poprvé odvysílán, vyjádřili Reportéři bez hranic obavy ohledně výhrůžek, které novináři obdrželi, a upozorňovali na to, že je třeba zajistit jejich bezpečnost,“ napsala v pondělí organizace.

V úterý policie zadržela v Ruse v souvislosti se smrtí Marinovové jiného muže, rumunského občana ukrajinského původu. První informace o tom, že tento muž je z vraždy podezřelý, později ministerstvo vnitra upřesnilo, že byl jen zadržen na 24 hodin a prověřuje se jeho alibi na dobu vraždy. Ve středu o tomto člověku zatím žádné informace zveřejněny nebyly.