Jídlo výměnou za sex. Uprchlice v Burkině Faso musí za humanitární pomoc platit vlastním tělem

V roce 2019 se přihlásila u příslušných úřadů s žádostí o potravinovou pomoc. Žádné jídlo ovšem neobdržela. Vůdce místní komunity zodpovědný za registraci žadatelů o pomoc slíbil ženě, že jí výměnou za sex na seznam zařadí. Od června do listopadu roku 2020 se s mužem vyspala dvakrát, jídlo ovšem nikdy neobdržela. A dosud neví, jestli bylo její jméno na seznam žadatelů přidáno.

Ženy, které žijí v uprchlickém táboře u města Kaya, popsaly agentuře The New Humanitarian jak je muži zodpovědní za distribuci humanitární potravinové pomoci opakovaně žádali o sex výměnou za registrování jejich žádosti o jídlo. Šestnáct dalších žen pak tvrdí, že je muži žádali o peněžní úplatu.

Registraci uprchlíků řídí v Burkina Faso ústřední vláda a místní orgány, které spolupracují se členy lokálních komunit. Humanitární organizace, včetně Světového potravinového programu, který je největším dodavatelem potravinové pomoci v zemi, oficiálně poskytují pomoc pouze lidem zapsaným na seznamu žadatelů.

While large humanitarian missions often have inter-agency networks aimed at preventing sexual abuse and exploitation, such a system is not fully operational in Burkina Faso. https://t.co/I7NqbCX2rs

Dvaačtyřicetiletá matka sedmi dětí zaplatila 90 centů (částka, která je podle OECD denním rozpočtem pro více než polovinu obyvatel státu) muži, který stál s formulářem v rukou u budovy, o které si myslela, že je vládní. Potravinová pomoc ovšem nikdy nepřišla.

„Nikdo nám nikdy neřekl, co je potřeba k získání jídla," tvrdí žena, která chtěla zůstat v anomynitě. „Kdybychom s vámi dnes nemluvili, chodili bychom od dveří ke dveřím a snažili bychom se najít místo, kde bychom jídlo dostali."

Podobných příběhů existuje v uprchlickém táboře v provincii Kaya, která se nachází na severovýchodě afrického státu Burkina Faso, nesčetně.

V provincii se usídlila velká komunita žen, které v místních uprchlických táborech nalezly útočiště před řáděním příslušníků afrických odnoží teroristických organizací al-Kajdá a Islámský stát. Členové teroristických buněk v současnosti terorizují značnou část Sahelu a států sousedících s Burkinou Faso.

Ani v táborech ovšem není bezpečno. Obyvatelé tábora jsou závislí na humanitární pomoci a především pak ženy jsou vystavovány neustálým rizikům genderově motivovaného násilí.

O příbězích podobných těm, které popsal The New Humanitarian, dlouhodobě přináší svědectví lokální humanitární pracovníci, novináři i mezinárodní neziskové organizace. Právě uprchlické tábory se nejen v Burkina Faso dlouhodobě potýkají s případy vykořisťování, sexuálního zneužívání a problémem takzvaného sexu pro přežití.

Jedná se o formu prostituce, ke které lidé přistupují z důvodů nouze. Tělesnou intimitu vyměňují za jídlo, místo na spaní nebo jiné základní potřeby.

Zmocněnkyně OSN pro humanitární akce v Burkina Faso Hélène Marie Laurence Ilboudo Marchalová si je problému zneužívání žen vědoma. Všechny oběti vyzvala, aby se nebály zneužívání nahlásit. „Zákon tyto věci odsuzuje. Všichni lidé, kteří se stali oběťmi tohoto druhu zneužívání, to mohou nahlásit,“ vyzvala zmocněnkyně ženy.

Podle některých místních úředníků ovšem vláda problém odsouvá na druhou kolej. Novinářům a dalším zahraničním pracovníkům je například zakázáno vstoupit do uprchlických táborů.

Vládní úředníci o sexuálním vykořisťování ví, žádné akce proti vymýcení problému ovšem nepodnikají. I přes žádosti humanitárních organizací včetně Světového potravinového programu vláda odmítá zrušit systém registračních seznamů. Bez zařazení na seznam nemají lidé na jídlo nárok.

Specialistka na genderové násilí z Populačního fondu OSN Awa Nebieová v minulosti upozornila, že Burkina Faso nemá žádné specializované programy zaměřené na problematiku sexuálního zneužívání. Před tím, než se problémem začaly zabývat neziskové organizace, sexuální vykořisťování na oficiální úrovni nikdo neřešil.

African #women have suffered from emotional, physical, mental, sexual abuse for too long. We're glad to see that we're now willing to break our silence and speak up for our daughters and ourselves. #FESPACO #BurkinaFaso https://t.co/22MvhxVAa2