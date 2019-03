Butinová obviněná ze špionáže žádá o deportaci do Ruska. Šance je už koncem dubna

Ruska Marija Butinová zadržená ve Washingtonu pro podezření ze spiknutí proti USA požádala, aby byla po vynesení rozsudku deportována zpět do Ruska. Žádost podpořila i americká prokuratura. Předpokladem ale je, aby ji americký soud uložil trest vězení kratší, než je doba, kterou již strávila ve vazbě. Napsala to ruská redakce zpravodajského serveru BBC. Soud má vynést rozsudek 26. dubna, takže Butinová by se mohla vrátit už koncem dubna.

