V Berlíně bude dalších pět let uzákoněná nejvyšší cena nájmů. ‚Odporuje to ústavě,‘ varují právníci

Novela se týká bytů postavených před rokem 2014 a měla by fungovat pět let. Berlínská vláda vypracovala rozsáhlou tabulku, která určuje maximální cenu za metr čtvereční. Cena zohledňuje stáří budovy a taky vybavení toho konkrétního bytu. V Německu jde o zcela mimořádné opatření. Vládnoucí koalice sociálních demokratů, levice a Zelených ho oznámila po rozsáhlých demonstracích. Berlín totiž v posledních letech co do počtu lidí nabobtnal, výstavba nových domů ale vázne.

„Každé nové opatření bývá vždycky kontroverzní, ale všichni víme, že to takhle dál nejde. Lidé se shodují, že dostupnost bydlení začíná být nejpalčivější otázkou naší doby. A politici v takovém případě musí reagovat,“ okomentoval to starosta Michael Müller na stanici ARD.

Třeba od roku 2011 se nájemné v podstatě zdvojnásobilo. Dvoupokojový byt v širším centru vyjde v přepočtu asi na čtyřicet tisíc korun měsíčně.

Přitom ještě v devadesátých letech platilo, že je Berlín ve srovnání s jinými německými městy mnohem levnější. Podobné problémy má i Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem a Stuttgart.

Kritika od opozice i kolegů

Berlínský starosta čelí kvůli rozhodnutí kritice od opozice i od svých kolegů z jiných měst. Například CDU viní Müllera z populismu. Developerské firmy jako Deutsche Wohnen upozorňují, že strop nájemného problémy nevyřeší. Za nedostatkem bytů stojí váznoucí výstavba, kterou prý blokují staré předpisy.

A stížnosti se objevily i v druhém největším městě v Německu. Hamburský starosta Peter Tschentscher má obavy, že opatření podryje důvěru investorů a vyzval Berlín, aby se inspiroval jeho vlastním programem. Hamburk v posledních letech vybudoval 50 tisíc obecních bytů a jejich nájmy v podstatě přirozenou cestou snížily průměrnou cenu bydlení.

Berlínský starosta Michael Müller ale upozornil, že jeho město každý rok postaví na 16 tisíc bytů - příliv obyvatel je ale tak prudký, že se to bez mimořádného opatření nedá zvládnout.

250 nových zaměstnanců

Zákon o stropu nájemného nicméně ještě musí projít berlínským parlamentem. Hlasovat by se o něm mělo v lednu příštího roku. Pak bude platit přechodné období, při kterém se bude dolaďovat kontrolní mechanismus, a taky se přiberou noví zaměstnanci. Mělo by jich být asi 250.

Kromě dodržování stanovených cen budou řešit i žádosti o zvýšení nájmů. Majitelé domů k němu můžou přistoupit v případě, že svůj dům třeba zateplí, anebo v něm postaví bezbariérový vstup. Budova se pak skoro vždy posune do vyšší kategorie, a bydlení tak může zdražit. Berlínský starosta to včera komentoval slovy, že se jeho město vydává na dosud neprobádanou cestou. A připustil, že se bude učit za běhu.

Německý deník Welt ale upozorňuje, že by plán mohl skončit i u soudu, který by ho mohl označit i za nelegální. Právníci oslovení redakcí Weltu se shodují na tom, že opatření odporuje ústavě. Soukromým vlastníkům totiž částečně určuje, jak mají nakládat se svým majetkem.

Všechno co se týká nájmu je navíc vepsané ve spolkovém zákoně - a do toho může zasahovat výhradně spolková a ne zemská vláda. Jednotlivé země sice získaly velkou řadu pravomocí, co se týče výstavby a stavebních předpisů. Podle ústavního právníka Ulricha Battise se ale výše nájemného stále určuje výhradně podle německého občanského zákoníku.