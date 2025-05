Byl jsem připravený se stěhovat, kdyby vyhrál Simion. Chtěl změnit ústavu, říká rumunský novinář Ilie

Rumuni si v prezidentských volbách zvolili centristického Nicušora Dana, ultrapravicový George Simion prohrál. Původní první kolo voleb zrušil ústavní soud, údajně kvůli ruskému ovlivňování hlasování. Vysvětlení ale podle rumunského investigativního novináře Victora Iliea nebylo moc transpratentní. „Zrušili to, protože jistě něco věděli od tajných služeb, ale neřekli to lidem. Nahrálo to ruské psychologické hře,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha/Bukurešť 16:38 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rumunský investigativní novinář Victor Ilie | Foto: Tomáš Princ | Zdroj: Prague Civil Society Centre

V neděli v rumunských prezidentských volbách zvítězil centrista Nicušor Dan a pro mnohé to byla překvapující zpráva, protože v prvním kole voleb vyhrál ultrapravicový George Simion. Jak vnímáte vy ten výsledek voleb?

Pro mě to bylo také překvapení, protože v historii naší země ještě nikdo nedokázal dotáhnout a předehnat ve druhém kole takovou mezeru z prvního kola (George Simion získal v prvním kole 40,96 procenta, Nicušor Dan pouze 20,99 procenta hlasů, pozn. red.).

Ale výsledek je pro nás úžasný, protože nevyhrál extremista, který chtěl změnit ústavu. Byl jsem připravený se odstěhovat ze země, kdyby se to stalo.

Bylo to, jakoby proti sobě stáli dvojnásobný olympijský vítěz a člen stadionových hooligans. Na druhou stranu oba reprezentovali antiestablishmentový politický proud, v tomto si byli kandidáti podobní.

A co si myslíte, že nakonec volby rozhodlo?

Nicušor Dan a George Siminon se střeli v dlouhé, čtyři hodiny trvající, předvolební debatě, kde Dan dominoval. Pak už se Simion neúčastnil žádných naplánovaných debat. Místo toho jel do Polska a do Francie, kde udělal obrovské diplomatické chyby.

Předvolební debata Nicušora Dana a George Simiona | Zdroj: Reuters, Anadolu Agency

Předstíral, že nepotřebuje vést v Rumunsku kampaň, že se bude jen modlit za výsledek. Myslím, že neúčast v debatách byl zlomový bod voleb.

Netransparentní stát

První kolo prezidentských voleb zrušil rumunský ústavní soud kvůli ruskému vlivu na sociální síti TikTok. Vy se zabýváte ruským ovlivňováním veřejného mínění, v rámci summitu Unlock jste o tom i přednášel. Popište prosím krátce, jak vypadalo ruské vměšování během původních voleb.

Ruské úsilí v online prostředí bylo obrovské. Největší to bylo na tiktoku, ale i na facebooku a dalších platformách.

Pokud se podíváte na historii účtů, které podporovaly Calina Georgeska (ultrapravicový kandidát, kterého ústavní soud po zrušeném prvním kole vyloučil z další kandidatury, pozn. red.) , tak najdete ruský obsah a například sdílení příspěvků a veřejných vyjádření ruské ambasády. Když použijete jednoduchý webový nástroj Octoparse, tak najdete stovky účtů sledujících Calina Georgeska, které sdílely ruské příspěvky.

Správci tiktoku oficiálně vypovídali v Evropském parlamentu, že zrušili tisíce účtů spojených s médii vlastněnými ruským státem. Bylo mnoho nepřímých důkazů.

Neúspěšný rumunský prezidentský kandidát chce anulovat volby. Došlo podle něj k vnějšímu vměšování Číst článek

Rozhodnutí o zrušení voleb ale nakonec bylo zklamáním kvůli slabé transparentnosti rumunského státu. Zrušili to, protože jistě něco věděli od tajných služeb, ale neřekli to lidem. Akorát to nahrálo ruské psychologické hře, protože zaplnila veřejný prostor konspiračními teoriemi o Deep state a dnešní společnost je kvůli tomu více rozdělená.

Co podle vás stojí za touto netransparentností rumunských úřadů?

Osobně si myslím, že tohle není příliš výjimečná situace. Jsem patnáct let investigativním novinářem a za tu dobu rumunský stát exceluje v neprůhlednosti, když přijde na veřejné tendry, veřejné politiky, víceméně vždy… Rumunské úřady se na hodně rovinách snaží, jak nejvíc mohou, aby se lidé nedostali k veřejným informacím.

Takže v tomto případě to není tak speciální, ale má to určitě větší dopad. Není totiž tak demokratické zrušit miliony hlasů, všichni jsme strávili čas chozením k volbám.

Teď jsem rád za volební výsledek, ale co se může stát v budoucnosti, když se dostanou extremisté k volbám a rozhodnou se podobně zrušit volby?

Konspirační teorie

Myslíte si, že okolnosti těchto prezidentských voleb, s ohledem na jejich průběh a zrušení původního prvního kola, mohou vyústit ve sníženou důvěru v nového prezidenta Dana?

Tento narativ už existuje. Nicušor Dan sice získal ohromnou podporu v počtu hlasů. Jeho podporovatelé říkají, že je to prezident, který v posledních letech reprezentuje nejvíce lidí, měli jsme už prezidenty s mnohem méně hlasy.

Na druhou stranu ultrapravicový tábor to zpochybňuje a je to jen další vrstva té netransparentnosti a rozdělené společnosti. V krátkodobém horizontu jsme vyhráli, ale v dlouhodobém mohou vyhrát ruské narativy. Je to velmi znepokojivé.

Victor Ilie během přednášky na summitu Unlock v Praze | Foto: Tomáš Princ | Zdroj: Prague Civil Society Centre

Chtěla bych se vrátit k obsahu na sociálních sítích, který sponzorovalo Rusko a který podporoval Calina Georgeska. Čeho konkrétně se ten obsah týkal? Týkalo se to pouze kampaně, nebo i více nějakých společenských témat?

Řekl bych, že obojího. Na jedné straně se objevili zaplacení influenceři, kteří přímo podporovali Calina Georgeska.

Na druhé straně vyskočila spousta účtů na sociálních sítích, které do té doby měly nulovou aktivitu a žádné sledující, a začali tlačit obsah se společenskými a geopolitickými otázkami. Například, jestli bychom měli nebo neměli podporovat Ukrajinu nebo pomoci Moldavsku při boji s ruským vlivem.

Během posledních dvaceti let všichni politici protlačovali podporu Moldavska, aby si sousedé, kteří mluví stejným jazykem, pomáhali. Asi je to moc silné přirovnání, ale řekl bych, že jsme měli vztah podobný jako Češi a Slováci. Ale dnes je mezi Rumuny a Moldavany spousta nenávisti, stejně jako ve vztahu k Ukrajincům.

‚Zklidnit a stabilizovat.‘ Nový prezident čelí výzvě, jak sjednotit nedůvěřivé Rumuny Číst článek

Lidé totiž začali reprodukovat některé narativy (ze sociálních sítí), že bychom nejprve měli pomoct vlastním lidem než Ukrajincům a Moldavanům. Přitom my ani tolik Ukrajině nepomáháme, navíc existují Rumuni, kteří na válce na Ukrajině vydělávají třeba tím, že tam pašují obilí. Takže bych se být námi pomocí Ukrajině nechlubil.

Podobné nálady se šíří napříč zeměmi Evropské unie. Myslíte, že Rumunsko je v tom specifické?

Nejsme tak speciální, ale máme teď důležitou geografickou polohu vedle Černého moře.

Také jsme oproti ostatním udělali některé významné věci jako třeba zrušení voleb. Právě jsme volili prezidenta mezi dvěma antiestablishmentovými kandidáty. A poražený George Simion teď tvrdí, že by se volby měly zase zrušit.

Ale ano podobné narativy a nenávistná rétorika jsou víceméně v celé Evropě.

Mluvil jste hodně o rozdělené rumunské společnosti. Uvědomujete si, kdy tento trend začal?

Rozdělení začalo zhruba v roce 2018, kdy proběhlo ústavní referendum o definování manželství jako svazku muže a ženy (referendum kvůli nízké volební účasti nebylo platné, pozn. red.). Tehdy se začala objevovat nenávistná rétorika ze strany ultrakonzervativců a různých antiLGBT a prolife hnutí.

Pravoslavná církev

Ve svých článcích se věnujete hodně i rumunské pravoslavné církvi. Jak významné má postavení ve společnosti a existuje napojení na ruskou pravoslavnou církev?

Církvi se věnuji hlavně z pohledu korupce, ale znám hodně kněží i poměry v ní. Rumunskou církev lze rozdělit na dvě frakce. První je oficiální, prozápadní, vedená patriarchou Danielem. Je sice zkorumpovaná také, ale je proevropská.

Evropa si vydechla. Gratulace zvolenému prezidentovi Rumunska chodí z Evropské unie i z Ukrajiny Číst článek

Druhá, konzervativní, frakce je vedená biskupy, kteří jsou otevřenými fanoušky Putina a ruského patriarchy Kirilla. Tito lidé v Rumunsku legitimizují slova patriarchy Kirilla o „svaté válce na Ukrajině“. V Rumunsku to můžete slyšet přímo při nějakých nedělních bohoslužbách.

Biskupové jsou v rumunské společnosti důležití. Církev také podepisuje smlouvy s různými korporáty a zasahuje do společnosti. Pokud nahlédnete do knihy návštěv na patriarchátu, tak uvidíte, že za patriarchou chodí hodně politiků, takže má určitě i velký politický vliv.

Například těsně před volbami se lídr proruské větve církve potkal s ruskými velvyslanci, jsou z toho fotografie.

Podporovala církev nebo biskupové během kampaně nějakého prezidentského kandidáta?

Ano, církev jako instituce sice nikoho nepodpořila, ale jednotliví biskupové ano. Takže oficiálně tvrdí, že jsou prozápadní, ale toto chování tolerují.

Takže podpořili George Simiona?

Ano.