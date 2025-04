Byla to Le Penová, kdo navrhoval trestat politiky doživotním zákazem kandidovat, říká publicista

Politické zemětřesení, tak komentují ve Francii rozsudek nad Marine Le Penovou. Pravicová politička mimo jiné nesmí pět let kandidovat, přitom průzkumy jí dávaly velkou šanci v prezidentských volbách za dva roky. „Nadpoloviční většina obyvatel rozsudek v průzkumech veřejného mínění podporuje. Nedomnívají se, že by to pro Národní sdružení znamenalo politickou smrt,“ tvrdí pro Český rozhlas Plus publicista František Kalenda. Interview Plus Paříž 14:01 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídryně francouzské krajní pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová | Foto: Eliot Blondet | Zdroj: Reuters

Na podporu Le Penové se mají o víkendu konat demonstrace, Kalenda přesto nevidí potenciál pro mobilizaci většího počtu lidí, i když petici na podporu političky podepsalo na 300 tisíc lidí a dosud vévodila průzkumům voličských preferencí před prezidentskými volbami.

Le Penovou podpořili i mnozí zahraniční představitelé jako Donald Trump, Elon Musk, Viktor Orbán, Matteo Salvini nebo mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

„S velkým pobavením bylo kvitováno, že úplně první komentář rozsudku přišel z Ruska, které si postěžovalo na porušování demokratických norem. Od státu, kde opoziční politici běžně končí na Sibiři, případně jsou otráveni či náhodou vypadávají z oken, to je opravdu bizarní,“ upozorňuje.

Kalenda poukazuje na to, že případ Le Penové není nijak výjimečný a k vysokým trestům za korupci či zpronevěru byla odsouzena celá řada politiků včetně exprezidenta Nicholase Sarkozyho či expremiérů Alaina Juppého a Francoise Fillona, kterým kauzy znemožnily prezidentskou kandidaturu.

„Sama Marine Le Penová v roce 2013 na dnes už neslavném videu žádala, aby komukoli, kdo se dopustí podobných přečinů, zneužívání veřejných financí nebo korupce, bylo zakázáno kandidovat do veřejných funkcí na celý život, ne jen na pět nebo deset let,“ připomíná.

Střet zájmů

Jako hluboce šokující verdikt soudu označil současný ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Kalenda to vysvětluje jeho vlastními prezidentskými ambicemi a snahou oslovit spektrum voličů Le Penové.

Jako o možné náhradě se mluví o šéfovi Národního sdružení Jordanu Bardellovi, který stranu vedl do parlamentních voleb.

„Před nimi se zdálo, že je velmi populární, možná populárnější než sama Le Penová, protože je mladý a není spojen s jejím otcem, což byl vyhlášený antisemita a skutečně extrémně pravicový politik. Ale ukázalo se, že jeho popularita je velmi nestálá,“ přibližuje.

Otázkou podle něj je, zda se nyní Le Penová nepokusí svrhnout vládu. Ta se opírá o nejistou koalici stran, které se považují levostředové a pravostředové. Politička by tak mohla vyvolat předčasné volby. Roli ale dost možná sehrají její osobní zájmy.

„Národnímu sdružení by se to mohlo vyplatit, ale má to háček. Le Penová by v těchto volbách nemohla kandidovat a přišla by tím o poslanecké křeslo. A nejsem si jistý, že je tohle ochotná obětovat,“ uzavírá Kalenda.

