Bylo to jen divadlo. Trump legitimizoval Putina a nic za to nedostal, tvrdí lídr amerických demokratů
Today, Donald Trump rolled out the red carpet for authoritarian thug Vladimir Putin. Instead of standing with Ukraine and our allies, Trump stood shoulder to shoulder with an autocrat that has terrorized the Ukrainian people and the globe for years.— Chuck Schumer (@SenSchumer) August 16, 2025
Americký prezident Donald Trump svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi poskytl legitimitu, globální pódium, nulovou odpovědnost a nic za to nedostal, napsal v příspěvku na sociální síti X lídr opozičních demokratů v Senátu Chuck Schumer.
„Obáváme se, že to nebyla diplomacie, ale jen divadlo,“ uvedl Schumer. Vladimira Putina nazval autoritářským tyranem a pozastavil se nad tím, že pro něj šéf Bílého domu nechal rozvinout červený koberec.
„Místo toho, aby se postavil na stranu Ukrajiny a našich spojenců, se Trump postavil bok po boku autokratovi, který již roky terorizuje ukrajinský lid a celý svět,“ dodal Schumer.
Republikáni Trumpa na druhé straně vesměs chválili za asertivní postoj a úsilí o mír, napsal server televize Fox News.
„Prezident Trump si podle mě jasně uvědomuje, že Putin je v úzkých, a to podle mě prokázal hned svým prvním krokem, ještě než pronesl jediné slovo, když nechal nad Putinovou hlavou proletět bombardéry B-2,“ nechal se slyšet republikánský kongresman Brian Mast z Floridy.
„To samozřejmě nebyla náhoda. To, že nechal přeletět bombardér B-2 nad hlavou Vladimira Putina, bylo pro něj signálem, že když prezident Trump řekne: ‚Hele, mohlo by to mít velmi vážné důsledky‘, tak to myslí vážně,“ dodal Mast.
Vřelé přivítání ruské hlavy státu ještě před začátkem samotného jednání kritizoval demokratický kongresman Jim McGovern zvolený za stát Massachusetts.
„Trump rozvinul červený koberec pro válečného zločince. Na americké půdě. Americká vláda by měla Putina zatknout, ne ho hostit. Hanebné a trapné,“ napsal McGovern na síti X.
Obecně před summitem demokraté odsoudili Trumpovo sbližování s ruskou hlavou státu, uvedl server listu Financial Times. Obávali se totiž, že tím odměňuje autoritářského protivníka USA a že to pravděpodobně nepovede k spravedlivému urovnání pro Ukrajinu, která se od roku 2022 brání ruské invazi.