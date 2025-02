Bystroň z AfD: Merzova CDU je nedemokratická. Nerespektuje vůli lidu, když s námi nespolupracuje

Radikální pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) v německých volbách skončila druhá. Zaznamenala ale svůj historicky nejlepší výsledek. Vítěz voleb a pravděpodobný příští kancléř Friedrich Merz z CDU uvedl, že podpora AfD zmizí, jakmile se začnou řešit problémy, které se dosud neřešily. Německý europoslanec AfD Petr Bystroň v rozhovoru pro Český rozhlas Plus řekl, že CDU se chová nedemokraticky, když s AfD nechce spolupracovat. Rozhovor Berlín/Praha 12:50 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Bystroň | Zdroj: Profimedia

Co si myslíte o Merzově prohlášení, že podpora AfD zmizí, jakmile se začnou řešit dosud neřešené problémy?

AfD vznikla, protože staré strany jako CDU neplnily to, co slíbily svým voličům. A tyhle strany měly deset let šanci to změnit. Deset let už Alternativa pro Německo existuje, deset let dostává čím dál více hlasů. A teď je druhou nejsilnější stranou s 20 procenty.

Takže prosím. My budeme jenom rádi, když oni konečně přestanou lidem lhát, začnou plnit to, co jim slíbili, a přestanou ruinovat Německo. My půjdeme rádi domů a budeme se věnovat svým rodinám a nebudeme se muset míchat do politiky.

Šéfka vaší strany Alice Weidelová nabídla spolupráci vítězi voleb Merzovi, ale ten koalici s vámi vylučuje. Čím si vysvětlujete, že všechny demokratické strany v Německu od AfD dávají ruce pryč?

Tím, že jsou nedemokratické. Kdyby byly demokratické, tak by samozřejmě s námi spolupracovaly. Podívejte se, nás volilo 20 procent voličů, dalších 30 procent volilo CDU a těchhle 50 procent voličů si přeje konzervativní politiku.

A konzervativní politika jde v Německu právě jen v téhle kombinaci. A CDU je zrazuje – bude dělat raději koalici se socialisty a se zelenými, to jsou v podstatě levicoví extremisté, tak nevím, proč je nazýváte demokratickými.

Odmítání AfD

A co je na tom nedemokratického, když si ostatní strany řeknou, že chtějí vytvořit jinou koalici bez vás? To je přece běžná praxe.

Nedemokratické na tom je, že ignorujete přání většiny lidí ve státě. Je to typický způsob, jak globalisté zacházejí se svými voliči. Před volbami jim něco slíbí a okamžitě po volbách začnou dělat něco jiného.

Počkejte, ale Friedrich Merz přece před volbami jasně řekl, že do koalice s vaší stranou nepůjde. Čili se teď jenom řídí tím, co slíbil.

To říkal správně, ale programově říkal úplně jiné věci. Například říkal, že konečně začne řešit problém migrace. A (v pondělí – pozn. red.) na úplně první tiskové konferenci řekl, že nikdo z nich žádné hranice zavírat nechce. Takže už v den voleb okamžitě změnil to, co těm lidem slíbil obsahově a co ty lidi opravdu trápí a proč volili tak, jak volili.

Krátce před volbami vyvolalo masové protesty v Německu, když se předseda CDU Merz při jednom hlasování opřel o hlasy vaší strany AfD. Nemyslíte si, že to tak bude ještě dlouho? Že většina Němců kvůli zkušenosti s nacismem nebude chtít, aby se na vládě podílela krajní pravice?

Spojil jste dvě věci, které třeba rozdělit. Ano, máte pravdu, určitě to bude ještě dlouho, kdy budou neziskové organizace placené vládou demonstrovat proti nám.

Počkejte, to byla řada Němců, byly to statisícové demonstrace.

Ne, nebyly. Těch lidí nebyly statisíce, bylo jich méně, ale to je jedno. Podívejte se na plakáty, které avizují tyhle demonstrace. Dole na nich je vždycky tak 10 až 15 log. Jsou tam prostě neziskovky, odbory.

Občanské organizace, které často organizují demonstrace? To je běžná věc asi ve všech demokraciích.

Které jsou placené vládou. A které pobírají peníze státních poplatníků. A když je o to vláda požádá, tak jdou do ulic a demonstrují. Na tom se nezmění nic, dokud jim potečou peníze.

Neodrazuje nicméně demokratické strany v Německu od spolupráce s vámi mimo jiné to, s jakými skandály se vaše strana potýká? Vy sám jste podezřelý z toho, že jste přijímal peníze za šíření ruské propagandy.

Oni mají svých skandálů stejně tolik jako naše demokratická strana. Já opakuji ještě jednou, oni jsou nedemokratičtí v tom, že ignorují, co si přeje většina voličů.

Mimochodem, vy jste kvůli té kauze, na kterou jsem teď narazil, přišel o poslaneckou imunitu ještě jako německý poslanec. Pak jste se tedy stal europoslancem a imunitu jste získal znovu. Europarlament teď řeší, jestli vyhoví prokuratuře v Mnichově a vydá vás k trestnímu stíhání. Jaký očekáváte výsledek?

Já se nechám překvapit.

‚Populista jako my‘

AfD sice ve volbách měla svůj historicky nejlepší výsledek. Skončila na druhém místě s pětinou hlasů. Ale současně se říká, že jste si věřili možná ještě na víc. Neublížilo vám nakonec, jak vehementně vás před volbami podporovali americký viceprezident J. D. Vance a miliardář Elon Musk? Řada německých politiků to odsoudila jako vměšování.

To nás nepoškodilo. Myslím si, že nám to velmi pomohlo, protože J. D. Vance otevřeně řekl, že je v Německu cenzura, že se potlačují svobodné názory. Stejným směrem se vyjadřoval i Elon Musk.

A to je v podstatě to nejdůležitější. Protože je hodně lidí, kteří si myslí to samé, co proklamuje AfD. Ale v současné situaci v Německu se už vůbec neodváží to říkat, protože jsou okamžitě diskreditováni.

Teď konečně přišel impulz zvenku, a navíc ještě z Ameriky, kde konečně někdo řekl: „Ne, můžete si to myslet, je to úplně normální, není na tom nic extremistického. A je třeba skoncovat s tou cenzurou a s osočováním těchto názorů.“

Podle vás v Německu panuje nějaká cenzura? Nebo podle vás v Německu není svoboda slova?

Děláte si srandu?

Ne, to byla vážně míněná otázka.

Tak podívejte, když americký prezident první den po svém zvolení řekne, že ve Spojených státech amerických je třeba skoncovat s cenzurou na sociálních sítích...

Promiňte, teď jsem se ptal na Německo.

Ty koncerny jsou americké. A cenzura v Evropské unii a v Německu je ještě horší než v USA.

Čím se projevuje?

Projevuje se tím, že máme shadow ban (neoficiální omezení dosahu – pozn. red.) na našich sociálních sítích, že se nedistribuují naše obsahy, že jsou vymazávány, že jsou vymazáváni naši sledující na sociálních sítích. Projevuje se tím, že nejsme zváni do veřejnoprávní televize v tom rozsahu, v kterém by nám to příslušelo podle toho, kolik máme procent, a tak dále.

Ve Washingtonu jste se účastnil konzervativní konference CPAC, na které vystupovala řada podporovatelů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vnímáte Trumpa jako politika hodně blízkého vaší straně?

Určitě. Trump je populista, stejně jako my. Populista v pozitivním slova smyslu. Je to člověk, který konečně začíná dělat to, co si přejí lidé a jeho voliči. Plní to od prvního dne, a to vyjádřil právě i podporou naší straně. Takže jsme si velmi blízcí.

Souhlasíte s tím, co Trump zdůrazňuje, že Evropa by měla výrazně navýšit svoje výdaje na obranu?

Podívejte, já spíš hlavně souhlasím s tím, co řekl J. D. Vance, který řekl, že nás…

Já se vás ale teď ptal na ty výdaje na obranu.

Naše strana už dlouhá léta zastává názor, že bychom měli být obranyschopní sami, že by Američané měli svá vojska stáhnout z Evropy. Takže v tomhle se určitě shodneme. A já počítám s tím, že Donald Trump také část amerických vojáků z Evropy a Německa stáhne zpátky do Ameriky.