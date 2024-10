Bývalý velitel ugandských povstalců se vrátí do vězení na 40 let. Jeho ozbrojenci páchali válečné zločiny

Ugandský soud poslal bývalého velitele povstalců z Armády božího odporu (LRA) Thomase Kwoyela na 40 let do vězení za válečné zločiny včetně vraždění, znásilnění, únosů a mučení. Agentury AFP a Reuters označují proces za historický, je to poprvé, co byl v zemi odsouzen podobně vysoce postavený člen LRA.

