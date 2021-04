Vojenská rada v Čadu jmenovala civilního premiéra. Přesto lidé v ulicích opět demonstrovali

Africký Čad má za sebou další krvavé protesty, a to pouhý den po jmenování nového premiéra. Obyvatelé v úterý znovu vyšli do ulic a protestovali proti vojenské radě. Ta převzala vládu poté, co minulý týden po třiceti letech v čele země zemřel prezident Idriss Déby.

