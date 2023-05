Z Camilly bude královna. ‚Je to pěkná potvora,‘ prohlásil o ní princ Harry, syn Karla III.

Životní příběh manželky britského krále Karla III. vypadá jako scénář pro hollywoodský film. Snímek o tom, jak se možná nejvíce nenáviděná žena světa nakonec stala královnou Velké Británie. Camilla Parkerová Bowlesová bude v sobotu spolu se svým manželem korunována ve Westminsterském opatství v Londýně. Co víme o ženě, která roky plnila titulní stránky bulváru? Seriál Londýn 9:52 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Camilla se stane královnou | Zdroj: Reuters

„Paní Camilla Parkerová Bowlesová je moje dobrá přítelkyně. Mám to štěstí, že mám řadu dobrých přátel a ona patří mezi ně. Znám ji opravdu dlouho. Musím říct, že díky těmto přátelům je život lepší.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Životní příběh manželky britského krále Karla III. připomněl Jaromír Marek

Několik let uplynulo od rozvodu s princeznou Dianou i od její tragické smrti, když tehdy ještě princ Charles odpověděl na dotaz, jaký je jeho vztah k lady Camille.

Právě její poměr s korunním princem byla okolnost, kvůli které na sebe roky poutala nechtěnou pozornost.

Skutečnost, že její vztah s Charlesem byl mnohem víc než přátelský, potvrzoval jejich telefonický rozhovor, který unikl do médií. Odehrál se v době, kdy měli oba své zákonné partnery.

„Byl to jejich rozhovor, který byl velmi velmi, jak to říct, intimní. Jasně je z něj patrné, že šlo o milostný vztah. Když se dostal na veřejnost, všichni jsme si říkali: ‚Tento muž se přece nemůže nikdy stát králem. Tak to bylo ponižující,‘“ vzpomíná královská historička Ingrid Sewardová.

Korunovace Karla III. se blíží. Vystřídá dvě různé koruny a projede se v tradičním zlatém kočáře Číst článek

Dnes pětasedmdesátiletá Camilla Parkerová Bowlesová je o rok starší než král Karel III. Narodila se do bohaté a vlivné rodiny. Přes dvacet let byla provdána za vysokého důstojníka britské armády, se kterým má syna a dceru.

Dva roky před svatbou se seznámila s tehdy 23letým princem Charlesem. Jejich přátelství se změnilo v milostný vztah, který trval i v době, kdy oba měli svá manželství.

Sňatek

Když se potom Charles rozvedl s velmi oblíbenou princeznou Dianou, její fanoušci měli jasno: na vině je Camilla. Roky utajovaný vztah legalizovali Charles s Camillou v roce 2005, kdy se vzali. Sňatku přitom nepřáli ani jejich nejbližší.

„Je to pěkná potvora. Potřebovala si vylepšit svoji image a k tomu jí posloužila svatba. Ani já, ani William jsme s ní nesouhlasili. Byli jsme přesvědčeni, že přinese víc škody než užitku,“ uvedl v nedávném rozhovoru Charlesův syn Harry.

Camilla a Charles na hradě Windsor | Zdroj: Profimedia

Samotná budoucí královna o svém soukromí do médií nemluví. Když už přijme pozvání k rozhovoru, mluví o charitě nebo o svých koníčcích, například četbě. Tak jako v rozhovoru během covidové pandemie v roce 2021.

Karel III. se na mincích dívá opačným směrem než Alžběta II. Na známce nemá korunu Číst článek

„Knihy byly vždy mojí vášní. Od dětství jsou mým velkým koníčkem. Roky se angažuji v nejrůznějších programech, které se snaží vést děti k četbě. Myslím si, že je to velmi důležité,“ řekla.

„Musím připustit, že před covidovými karanténami jsem nebyla velký fanoušek internetu. Své vnuky jsem se snažila držet od těch mašinek dál. Ale teď vidím, že nabízejí mnoho užitečného,“ dodala.

Popularita roste

Po letech, kdy byla veřejností zatracována jako ta, co rozbila manželství Charlese s Dianou, její popularita vzrostla.

„Odmítám, že to vše byla z její strany hra nebo vypočítavost. Vzala si prostě muže svého srdce a to je vše. Pokud se to někomu nelíbí, má právo svůj protest vyjádřit. Žijeme ve svobodné zemi,“ říká Tom Parker Bowles, syn Camilly.

Po boku svého manžela krále Karla III. bude v sobotu korunována i ona.

Karel III. a Camilla | Zdroj: Reuters