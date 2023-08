Čaputová odmítla, že by došlo k policejnímu převratu. Fico tak označil zásah ve slovenské tajné službě

Případné zneužití policie by bylo nepřípustné, žádný policejní převrat na Slovensku se ale nekoná, řekla v pátek prezidentka Zuzana Čaputová po čtvrtečním obvinění například ředitelů civilní tajné služby SIS a Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Policejním převratem označil akci kriminalistů expremiér Robert Fico, jehož strana Smer-SD před parlamentními volbami vévodí žebříčku preferencí a který dlouhodobě zpochybňuje policejní vyšetřování. Bratislava 11:36 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Ľudovít Ódor a prezidentka Zuzana Čaputová po jednání bezpečnostní rady | Foto: Jozef Jakubčo/SME | Zdroj: Profimedia

„Jakýkoliv policejní zásah ve vedení bezpečnostních služeb je z hlediska fungování demokracie citlivý. Pokud by soudy konstatovaly například nedůvodnost trestního stíhání, byl by prostor na intervenci politické moci a vyvození odpovědnosti směrem k policii. Dnes v takovéto situaci ovšem nejsme,“ uvedla Čaputová po jednání bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnila.

Stíhání ve dvou kauzách vedení policie zdůvodnilo podezřením, že obvinění mařili vyšetřování korupčních a jiných trestných činů či konali proti nepohodlným příslušníkům NBÚ. Tento úřad kromě jiného dává lidem povolení k přístupu k utajovaným informacím. Podle Čaputové je řádná činnost SIS i NBÚ i po policejních obviněních zajištěna.

„Slovensko je stále právním státem. Nezávislost policie, prokuratury a soudů nikam nezmizela,“ řekl premiér Ľudovít Ódor, který svolal jednání bezpečnostní rady státu v reakci na čtvrteční postup policie.

Ódor se podobně jako Čaputová vymezil proti Ficovi, který policejní akci kritizoval. „Pro mě jsou klíčové důkazy a nikoliv pocity,“ uvedl předseda úřednické vlády.

Premiér naznačil, že personálními otázkami ohledně SIS se bude zabývat po rozhodnutí prokuratury a soudů. Návrh na odvolání ředitele SIS schvaluje vláda. Obviněný ředitel SIS Michal Aláč nastoupil do čela této instituce předloni. Stalo se tak poté, co jeho předchůdce Vladimír Pčolinský rezignoval na řídící funkci, když ho policie obvinila z korupce a soud poslal do vazby.

Podle slovenských médií je Pčolinský spolu s Aláčem mezi pěticí lidí, které slovenská policie ve čtvrtek obvinila z maření vyšetřování korupčních a jiných trestných činů.

Vyšetřovatelé NAKA ve vazbě

Elitní slovenská policejní jednotka NAKA se už v minulosti zabývala podezřením ze snahy zpochybnit vyšetřování kauzy, ve které jsou stíháni kromě jiných členové bývalého vedení policie včetně někdejšího policejního prezidenta Tibora Gašpara.

Činnost NAKA ohledně možného maření vyšetřování ale předloni zastavila generální prokuratura. Policejní inspekce následně obvinila čtyři vyšetřovatele NAKA, kteří se ve vyšetřování angažovali a kteří skončili ve vazbě. Bratislavský krajský soud ale posléze tuto čtveřici propustil z vazby a jejich stíhání označil za neopodstatněné. Prokuratura obvinění ovšem nezrušila.

Gašpar, kterého policie minulý týden obvinila z korupce v další kauze, je na předním místě kandidátní listiny Smeru-SD pro zářijové volby. NAKA vyšetřuje vícero kauz z doby dřívějšího vládnutí Smeru-SD.

Někteří ze stíhaných ve sledovaných případech se mezitím přiznali, byli odsouzeni, nebo spolupracují s kriminalisty. Další kauzy čekají na dokončení vyšetřování nebo na projednání obžaloby před soudem.