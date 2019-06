‚Čaputová nebude mít sto dnů hájení. Nebude mít ani minutu.‘ První slovenskou prezidentku čeká ostrý start

13. 6. 2019 | Praha / Bratislava

I čtvrt století po rozdělení společné republiky si zůstáváme velmi blízcí. Do čela našich států jsme si přesto dokázali zvolit tak rozdílné osobnosti, jakými jsou Miloš Zeman a Andrej Kiska. A nejnověji Zuzana Čaputová. Vydává se Slovensko jiným politickým směrem než Česko? Čím nová prezidentka oslovuje tu část českého publika, u kterého si získala okamžitou přízeň? A bude ve funkci úspěšná? I na to odpovídá šéfredaktor ČRo Plus Petr Šabata.