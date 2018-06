Puigdemont do Španělska? Němečtí státní zástupci naléhají na jeho vydání

Němečtí státní zástupci požádali vrchní zemský soud ve Šlesvicku-Holštýnsku, aby vydal katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta do Španělska. Tam bojovník za katalánskou nezávislost, který je od konce března v Německu, čelí obžalobě ze vzpoury a zpronevěry veřejných financí, za což mu hrozí desítky let vězení. Kdy německý soud o žádosti rozhodne, není jasné, podle německých médií to ale může trvat týdny.

