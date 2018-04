Katalánský expremiér Puigdemont je volný, zaplatil kauci a opustil německou vazbu

Katalánský expremiér Carles Puigdemont opustil vazební věznici v Neumünsteru poté, co okamžité propuštění po složení kauce nařídilo státní zastupitelství. Puigdemont zaplatil kauci ve výši 75 000 eur (1,9 milionu korun). Potvrdilo to v pátek generální státní zastupitelství spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Politik rovněž úřadům poskytl adresu, na níž bude v Německu pobývat do doby, než úřady rozhodnou o jeho případném vydání do Španělska.

Neumünster (Německo) 6. 4. 2018