'Verdikt s ničivým dopadem.' Nevydání Puigdemonta může ohrozit evropskou spolupráci, píšou německá média

V Německu vyvolalo debatu rozhodnutí místního soudu prozatím nevydat Španělsku katalánského expremiéra Carlesa Puigdemonta a ani na něj neuvalit vazbu. Podle soudu španělské obvinění ze vzpoury nemá oporu v německých zákonech. Nejbližším ekvivalentem je ve Spolkové republice trestný čin velezrady, ale ten předpokládá použití násilí, kterého se Puigdemont nedopustil, píše server německé stanice Deutsche Welle. Berlín 16:32 10. dubna 2018

Katalánský expremiér Carles Puigdemont z Bruselu vyzval španělskou vládu, aby s ohledem na výsledky okamžitě zrušila přímou správu nad touto autonomní oblastí. | Zdroj: Reuters

Politik v říjnu ještě jako katalánský premiér zorganizoval kontroverzní referendum, ačkoliv španělská justice označila hlasování za nezákonné. V ústavě není zakotveno právo na odtržení od Španělska a Katalánsko základní zákon podepsalo.

V referendu se každopádně pro samostatnost vyslovilo 90 procent voličů, ale účast nepřesáhla 42 procent. Přesto regionální vláda nezávislost vyhlásila. Puigdemontovo jednání by ale v Německu nebylo trestné, uvedl soud ve Šlesvicku-Holštýnsku.

Vzpoura proti dosavadní praxi

Jeho rozhodnutí bude mít nicméně ničivý dopad na přeshraniční spolupráci v Evropě, soudí Deutsche Welle. Španělská žádost o Puigdemontovo vydání vycházela z evropského zatykače, nástroje, který je výsledkem dlouholetého vyjednávání.

Když nějaký evropský stát žádost posuzuje, většinou neanalyzuje příliš důkladně její právní základ.

Evropská spolupráce může fungovat jen tehdy, když budou členské země unie vzájemně uznávat, že ty ostatní fungují podle zásad právního státu. A německý soud teď touto důvěrou otřásl.

Španělsko-německé vztahy zatíží ještě jeden důsledek verdiktu – spolkový soudce rozhodl, že Puigdemontovo vydání může být posuzováno jen ve věci jeho obvinění ze zpronevěry.

Tím soud svázal španělské justici ruce pro případ, že separatistický lídr nakonec bude ve své vlasti dopaden.

I kdyby byl zatčen ve Španělsku, může ho teď Madrid soudit jen pro tento méně závažný čin, a nikoli pro vzpouru, za kterou by mu hrozilo až 25 let vězení. „Ať už to německý soudce chtěl, nebo ne, vytvořil právní precedens k výhradně vnitřní španělské záležitosti,“ zdůrazňuje Deutsche Welle.