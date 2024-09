‚Čarodějky z Buči’. Noční nebe nad Kyjevem střeží ukrajinské dobrovolnice

Jen v Buče, kyjevském předměstí, které se hned po začátku rozsáhlé ruské invaze stalo symbolem utrpení ukrajinských civilistů, vstoupilo podle oblastního velitele Andrije Velartyho v posledních měsících k protidronovým jednotkám na sedm desítek žen. Samy se označují za „čarodějky z Buči“.

„Byly jsme tady, viděly jsme ty hrůzy,“ cituje agentura AP jednu z nich, sedmadvacetiletou Anhelinu, která se jakožto lékařka v Buče starala o zraněné. V nemocnici potkala i svého současného přítele, který bojuje na frontě.

K armádě vstoupila Anhelina v červnu i se svojí kamarádkou Olenou, která je také lékařkou. Povolání se ale ani jedna nevzdala, jen po denní službě v nemocnici přidávají noční směnu u kulometu.

Pozici střelce obsadila Olena, střílet se totiž učila už od dětství. „Při výcviku mě nechali střílet z kulometu Browning. Na zásah jedenácti vzdušných cílů jsem potřebovala jen 25 kusů munice,“ pochlubila se v rozhovoru pro internetové noviny Ukrajinska Pravda, který přeložil server Meduza.

Anhelina naopak slouží jako řidička, svým stylem jízdy si vysloužila přezdívku Rychle a zběsile podle názvu hollywoodské filmové série. Za noc podnikne i několik cest ze základny zpět na stanoviště, záleží na počtu poplachů.

V lesích kolem Buči slouží každé dva až tři dny. Protidronové skupiny se kromě střelce a řidiče skládají ještě z nabíječe, nosiče munice a velitele.

Těžko na cvičišti

„Netrénujeme o nic méně než muži,“ myslí si Lidija, která do armády dobrovolně vstoupila v polovině léta. Lidiji je 34 let, má čtyři děti a pracuje jako prodavačka. K ozbrojeným silám se rozhodla vstoupit s cílem ochránit svoji rodinu.

Za krátkou dobu v uniformě již ale nasbírala řadu zkušeností. 31. července pomohla jako asistentka kulometčíka k sestřelení tří dronů typu Šáhed, které na Ukrajinu v rámci rozsáhlého útoku vyslalo Rusko. „Měly jsme noční vidění, takže bylo jednoduché cíle zahlédnout,“ cituje její slova agentura AP.

Výcvik dobrovolnic probíhá v hlubokých lesích za městem. Kromě základních dovedností, jako je rozebrání a vyčištění služební zbraně, se učí i taktice či odhalování ruských infiltrátorů. Musí se totiž připravit na nepřítele, jehož strategie se neustále vyvíjí.

Výcvik dobrovolnic v lesích nedaleko Buči | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Ani po výcviku a ostrém nasazení ale není tréninkům konec, potřeba jsou i kondiční střelby. „Musíte neustále trénovat, abyste mohli drony sestřelovat. Využíváme i simulátory,“ přibližuje Anhelina. Zdokonalování v ovládání zbraní i péči o raněné v poli organizuje každou neděli velitelka čety, které se přezdívá Calypso.

Vojáci bez rozdílu

„Mezi mužskými a ženskými dobrovolníky není rozdíl. Jakmile přijdete sloužit a podepíšete smlouvu, nezáleží na pohlaví, jste vojáci,“ řekla Calypso pro AP. „Válka je válka, ale ženství samozřejmě neztratíte úplně. Jen nezáleží na tom, jestli dron sestřelíte namalovaná a s manikúrou,“ vysvětluje.

V odhodlání svých svěřenkyň má přitom Calypso bezmeznou důvěru. „Kdyby na to přišlo, budeme drony sundávat holýma rukama nebo klacky. Uděláme cokoliv, aby nedoletěly k našim dětem, přátelům, rodině,“ vysvětluje velitelka čety.

Podobná slova přidává i Anhelina, která chce ke vstupu do armády motivovat i další ženy. „Čím více dobrovolnic přijde, tím bezpečnější ukrajinské nebe bude. Je to jen malý příspěvek, ale pomůže k tomu, aby moje matka klidně spala a sourozenci mohli v klidu a míru chodit do školy a potkávat své kamarády.“