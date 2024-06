Část Bavorska se potýká s následky lijáků. V některých částech museli záchranáři evakuovat lidi vrtulníkem

Kvůli mimořádné vydatným dešťům a stoupajícím hladinám toků úřady v několika okresech v regionu Švábsko na jihozápadě Bavorska vyhlásily stav katastrofy, informuje agentura DPA. V oblasti Augsburgu lidi z domů, které voda odřízla od světa, zachraňoval vrtulník. Mnichov 21:22 1. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Fischachu na jihozápad od Augsburgu se říčka Schmutter natolik rozvodnila, že se lidé už sami nedokázali evakuovat | Foto: Ayhan Uyanik | Zdroj: Reuters

Ve Fischachu na jihozápad od Augsburgu se říčka Schmutter natolik rozvodnila, že se lidé už sami nedokázali evakuovat. Kromě vrtulníku na místo vyrazili i záchranáři se čluny.

Na některých tocích v regionu velká voda dosahuje stoleté i vyšší úrovně. Očekává se, že v nejbližších hodinách budou hladiny potoků a řek dále stoupat a třeba v okrese Günzburg se očekává, že budou kulminovat v noci na neděli.

Zaplavená je část městečka Ochsenhausen v Bádensku-Württembersku. Voda zatopila jeho centrum. Starosta Philipp Bürkle řekl, že záchranáři dělají vše, aby „zabránili nejhoršímu“.

V Babenhausenu v okrese Unterallgäu už se ulice nedají projíždět auty a záchranáři evakuují obyvatele zaplavených domů, na pomoc jim vyrazili ve člunech. Evakuováni budou lidé ze 100 až 200 domácností.

Z věznice v bavorském Memmingenu evakuovali 100 trestanců, včetně 20 žen a umístili je to tří jiných zařízení. Voda pronikla do společných prostor, ale nikoliv do jednotlivých cel. Kvůli stoupající vodě hrozily výpadky elektřiny. Jako největší problém se ale podle vedení věznice ukázala přetížená kanalizace, kvůli čemuž nemohly odtékat splašky. Návrat vězňů se očekává v řádu týdnů, píše DPA.

Do zasažených oblastí ve Švábsku vyjel bavorský ministerský předseda Markus Söder a ministr vnitra Joachim Herrmann.

Vydatné srážky zasáhly také hory na německo-rakouském pomezí. Na vrcholu Zugspitze napadlo během několika hodin přes 60 centimetrů sněhu, místy jsou až dvoumetrové závěje. Na vrcholcích záchranáři vyprostili celkem 29 uvázlých horolezců z několika různých skupin, napsal server Bild.

Trvalý vydatný déšť způsobuje komplikace také v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko sousedící s Bavorskem. Agentura APA informovala, že koryto hraniční řeky Leiblach je „naprosto přeplněné“ a v noci byla řeka na takovém stavu, na jaký se dostává jednou za sto až 300 let. V sobotu dopoledne ale hladina Leiblachu výrazně klesla.

Hladina Bodamského jezera ležícího mezi Německem, Rakouskem a Švýcarskem během jediného dne stoupla o 25 centimetrů na 435 centimetrů.

Kvůli lijákům a záplavám na jihu Německa je narušený provoz na železnici. Mezi Mnichovem, rakouským Bregenzem a švýcarským Curychem nejezdí žádné vlaky ICE. Dálkové spoje mezi Stuttgartem a Mnichovem jezdí objížďkou, protože na trati mezi Ulmem a Augsburgem byl provoz zastaven.