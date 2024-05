Část metropole Nové Kaledonie stále není pod kontrolou úřadů. Z Francie přiletělo 1000 četníků

Po čtyřech dnech nepokojů je situace na tichomořském ostrově Nová Kaledonie klidnější. Jeho vedení ale přiznává, že některé části metropole Nouméa nemá pod kontrolou. Se zajištěním pořádku zejména ve čtvrtích obydlených původním obyvatelstvem by mělo pomoci 1000 policistů a četníků, kteří v noci na pátek přiletěli z Francie, píše agentura AFP. Nouméa 11:45 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé části metropole Nouméa nemají úřady pod kontrolou | Foto: MMIIAS/ABACAPRESS.COM | Zdroj: Reuters

Celkem se tak počet pořádkových sil na ostrově, který má zhruba 270 000 obyvatel, zvedne na 2700. Demonstrace souvisejí s chystanou změnou volebního práva, která by umožnila Francouzům žijícím v tomto francouzském zámořském území alespoň deset let hlasovat v místních volbách. To by podle kritiků oslabilo vliv původních obyvatel Kanaků, kteří představují asi 40 procent obyvatel řídce osídleného ostrova.

Úkolem nadcházejících dní je zvládnout situaci ve třech problematických předměstích Nouméy, uvedl nejvyšší představitel Francie na ostrově Louis Le Franc. Za priority při setkání s novináři v pátek označil zdravotnictví a zásobování potravinami.

Během demonstrací a rabování byly zničeny zásoby krve zdravotnického zařízení a poškozeno bylo mnoho obchodů. Le Franc slíbil odstranění barikád vystavěných demonstranty, které omazují pohyb po ostrově, a tudíž i zásobování.

„Na ostrově není nedostatek potravin, zásoby by vystačily na dva měsíce,“ uvedl Le Franc. U břehů Nové Kaledonie podle něj „čekají dvě lodě s více než stovkou kontejnerů napěchovaných potravinami“.

Na ostrově nadále platí zákaz velkých shromáždění, převážení zbraní, prodeje alkoholu a noční zákaz vycházení. Vláda již dříve zakázala sociální síť TikTok, jejímž prostřednictvím se domlouvali výtržníci. Při nepokojích od pondělí zemřelo pět lidí, včetně dvou četníků. Přes 200 výtržníků policie zatkla.

Novokaledonská veřejnoprávní televize v pátek oznámila, že musela posílit ochranu svých novinářů. Maskovaná skupina si 20 osob napadla reportéry, kteří se snažili informovat o nepokojích, a poškodila jejich vybavení.

K uklidnění situace chtěl ve čtvrtek přispět i francouzský prezident Emmanuel Macron. Volení představitelé Nové Kaledonie ale Macronem nabízenou videokonferenci odmítli.

Demonstranty kritizovaná změna místní ústavy, kterou dříve schválili francouzští poslanci, by umožnila Francouzům žijícím v Nové Kaledonii alespoň deset let hlasovat v místních volbách. To by podle kritiků oslabilo vliv Kanaků. Konečné schválení změny si vyžaduje hlasování obou parlamentních komor na společném zasedání.

Nová Kaledonie je jedním z pěti francouzských teritorií v Asii a Oceánii. Na ostrově žije zhruba 270 000 lidí, kromě Kanaků lidé původem z Evropy a potomci přistěhovalců z asijských a tichomořských území. V uplynulých letech se voliči třikrát v referendu vyslovili pro zachování vazeb na Paříž.