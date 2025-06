Část poškozeného drážďanského mostu přes Labe se kontrolovaně zřítila. Kompletně zmizí do konce roku

V Drážďanech ve čtvrtek začala další fáze demolice mostu přes Labe, jehož část se loni v září zřítila. Po odstranění zbytků části C, po které jezdily tramvaje, se nyní stroje zabořily do části A, která sloužila automobilové dopravě. Bagry narušily její statiku natolik, že se po několika hodinách od začátku prací kontrolovaně zřítila. Drážďany 21:22 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demolice drážďanského mostu | Foto: Robert Michael | Zdroj: ČTK / DPA

Loni 11. září se v Drážďanech zřítila část mostu Carolabrücke, jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen saské metropole. Most se skládal ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdily automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník. Zřítil se asi stometrový úsek části C na straně Starého města, nikomu se tehdy nic nestalo. Poslední tramvaj přejela po mostě několik minut před neštěstím.

Trosky části C byly už v květnu odstraněny. Drážďanská radnice původně doufala, že by se mohly části A a B zachovat, pak ale na základě statického posudku rozhodla i o jejich demolici.

Po týdnu přípravných prací se ve čtvrtek dva demoliční stroje zakously do části mostu | Foto: Sylvio Dittrich | Zdroj: ČTK / imago stock&people

Po týdnu přípravných prací se ve čtvrtek dva demoliční stroje zakously do části mostu A. Už po několika hodinách se mostní konstrukce kontrolovaně zřítila. Pod mostem byl kvůli tomu připravený násep z 13 000 tun suti, který padající trosky zachytil. Po části A bude následovat demolice části B.

Kompletně by měl most z přelomu 60. a 70 let zmizet do konce roku. Na konci května drážďanská radnice uvedla, že náhrada za zřícený most se začne stavět v roce 2027. Stavební práce by pak měly trvat dva a půl roku. Podle některých odhadů by ale nový most mohl být hotový nejdříve v roce 2035. Náklady na jeho stavbu se odhadují na 155 milionů eur (3,8 miliardy Kč).

2:05 Poprvé od pádu mostu v Drážďanech. Na Labe se vrací lodní doprava, z Lovosic vyjede naftový generátor Číst článek

Kvůli demolici je od minulého týdne přinejmenším do začátku září opět uzavřeno Labe v okolí mostu pro veškerou lodní dopravu. Zastavení plavby se znovu dotklo i českých lodních dopravců. Po zářijovém zřícení mostu lodě nemohly Drážďany proplouvat téměř pět měsíců. Některé lodě na Labi v severních Čechách doslova uvázly, jiné byly uvězněny v zahraničí a nemohly se vrátit do svých domovských přístavů. Znamenalo to velké finanční ztráty.

První plavidlo, které pod mostem po částečném obnovení na počátku února proplulo, byla česká nákladní loď společnosti Evropská vodní doprava (EVD), která vezla velký naftový generátor do Antverp v Belgii.

V druhé polovině února dopravu načas zastavily nepříznivé hodnoty na hlásičích pohybu jednoho z pilířů. Drážďanský primátor Dirk Hilbert v minulosti řekl, že rychlá demolice mostu je nutná i kvůli dodržení smlouvy s Českem o volnému přístupu k moři, který trosky blokují.