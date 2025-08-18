Část vyslaných pracovníků v Íránu obnovuje činnost velvyslanectví v Teheránu

V Íránu působí v tuto chvíli první skupina vyslaných pracovníků, kteří obnovují činnost českého velvyslanectví v Teheránu. Uvedlato ředitelka odboru komunikace ministerstva zahraničí Nikola Nekvindová. Česko kvůli konfliktu mezi Izraelem a Íránem dočasně uzavřelo ambasádu 19. června.

„V tuto chvíli již působí na místě první skupina našich vyslaných pracovníků, kteří obnovují činnost zastupitelského úřadu. Návrat dalších zaměstnanců je naplánován postupně v následujícím období,“ uvedla Nekvindová.

Izrael 13. června rozsáhlým leteckým úderem zaútočil na íránské jaderné provozy, vojenské objekty, jaderné vědce a také na vojenské představitele. Deklarovaným cílem izraelských útoků bylo zničení íránského jaderného a raketového programu. Do konfliktu se leteckými údery na tři jaderná zařízení jednorázově zapojily i Spojené státy. V noci na úterý 24. června oznámil americký prezident Donald Trump příměří mezi Izraelem a Íránem.

Ministerstvo zahraničí také potvrdilo informaci České televize, že v září hodlá vyslat první pracovníky velvyslanectví do Severní Koreje. Činnost ambasády v Pchjongjangu byla v roce 2021 omezena kvůli koronavirové pandemii s předpokladem budoucí obnovy. „Podobně jako Česko postupovaly i další evropské země. Fyzicky jsou v KLDR již přítomny Švédsko, Polsko a Bulharsko. Připravují se Německo, Velká Británie nebo Švýcarsko,“ uvedla Nekvindová.

Česko také plánuje rozšířit diplomatickou působnost zastupitelského úřadu v Demokratické republice Kongo. Podle ministerstva jde o logický krok vzhledem k rostoucí důležitosti středoafrického regionu. Rozhodnutí platí od letošního srpna. „Nyní probíhají interní postupy tak, aby bylo rozhodnutí co nejdříve uvedeno do praxe. Velvyslanectví v Kinshase by mělo nově pokrývat i sousední Konžskou republiku, dále Gabonskou republiku a Středoafrickou republiku,“ vysvětlil úřad.

