CDU a SPD se v otázce migrace dohodnou, protože musí. Jednání ale budou složitá, říká novinář

Němečtí konzervativci a sociální demokraté už předběžně jednají o nové vládě. Koaliční vyjednávání však nebudou jednoduchá. Například v migrační politice obě strany zastávají odlišné pozice. „Já nepochybuji o tom, že se CDU a SPD i v této otázce dohodnou, protože se dohodnout musí," říká zpravodaj Süddeutsche Zeitung v Berlíně Daniel Brössler.

Je takzvaná velká koalice, tedy spolupráce CDU, CSU a SPD, opravdu jedinou realistickou možností na vznik většinové vlády?

První, co bych řekl je, že už to není velká koalice, protože SPD už není dost velká strana. Takže teď už tomu neříkáme velká koalice, ale černo-červená koalice, protože tak právě bude mít většinu. A je to skutečně jediná možnost. Jiná většina, když konzervativní strana nevytvoří koalici s pravicí - AfD, není.

Takže není příliš pravděpodobné, že by se zřejmě příští kancléř Fridrich Merz snažil dokonce o trojkoalici ještě třeba se zelenými?

Ne, určitě nebude. Naopak je to tak, že všichni v Německu jsou rádi, že ta nutnost tady není, protože kdyby tady byla, tak by to byla velmi složitá jednání. Koalice, která vládla, koalice sociálních demokratů, zelených a liberálů, byly to tři strany, to měla velmi složité, co se týče dohadování. A to si tady již nikdo nepřeje.

Předseda SPD Lars Klingbeil v úterý řekl, že Merz bude muset výrazně změnit tón, aby se mohlo o společné vládě jednat. Co si pod tím představit?

První, co si musíme uvědomit je, že sociální demokracie je ve složité situaci. Má 16 procent, což je historicky nejhorší výsledek. Je to velmi stará strana, tady nehovoříme jen o historii Spolkové republiky, ale vůbec o existenci strany.

Je tedy ve složité situace a ve straně je taková nálada, že jsou lidé, kteří říkají, měli bychom jít do opozice. K tomu myslím nedojde, ale nálada taková je. Samozřejmě během volební kampaně byl tón dost ostrý. Friedrich Merz atakoval sociální demokracii. Teď je nálada taková, že musíme nejdříve znovu najít společný jazyk.

Migrace

Když se podíváme, které by mohly být ty největší překážky vzniku právě koalice CDU/CSU a SPD?

Řekl bych, že první problém je samozřejmě otázka migrace, protože Friedrich Merz během volební kampaně slíbil, že hranice zavře. Hranice samozřejmě zavřít nejde, ale chtěl by zavřít hranice pro nelegální migraci, a to skutečně na 100 procent.

Sociální demokracie říká, že to už z právních důvodů a z důvodu pravidel v Evropské Unii není možné. Takže kolem toho budou složitá jednání. Jsou samozřejmě i problémy ekonomické politiky, například co se týče daňové politiky. Problémů je tedy docela hodně.

Shodnou se v současné geopolitické situaci obě strany na zvyšování výdajů na obranu? Protože podle dosluhujícího ministra SPD Pistoriuse je třeba dát v příštích letech na obranu víc než tři procenta HDP?

Já si myslím, že se dohodnou, protože si i konzervativní strana i sociální demokraté uvědomují, že situace v Evropě a ve světě je taková. Teď už zbývá jen otázka, jak k tomu dojít. Je to složité, protože v příštím Bundestagu už nebude dostatečná většina - dvoutřetinová, demokratického středu, který by prosazoval změny v ústavě, které jsou nutné, aby peníze byly.

Teď se jedná o tom, že by se ještě před shromážděním nového Bundestagu, ve starém Bundestagu, kde dvoutřetinová většina je, rozhodlo ústavu změnit.

Německo je v šoku ze série útoků migrantů. Proč se SPD, řekněme, brání změně své migrační politiky, když s ní evidentně nebyla úspěšná? Sám jste říkal, dostala 16 procent hlasů.

Je to tak, ale sociální demokracie říká, ano, chceme změnit migrační politiku, už jsme migrační politiku zostřily, což je částečně pravda. A tvrdí, že vláda už byla na správní cestě. Obyvatelstvu se to tak příliš nezdálo.

Já si myslím, že k dohodě dojde, protože i sociální demokracie si uvědomuje, že takové je očekávání v zemi, že se něco musí změnit. Na druhou stranu existují i právní otázky. Proto si myslím, že to budou složitá jednání. Ale já nepochybuji o tom, že se CDU a SPD i v této otázce dohodnou, protože se dohodnout musí.