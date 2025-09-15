CDU vyhrála komunální volby v Severním Porýní-Vestfálsku. AfD svůj zisk téměř ztrojnásobila
Nedělní komunální volby v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Na druhém místě skončila sociální demokracie (SPD), třetí Alternativa pro Německo (AfD) oproti minulým volbám svůj zisk téměř ztrojnásobila. Výrazný propad zaznamenali Zelení. Německá média označovala volby za první test pro kancléře Merze a jeho vládu CDU/CSU a SPD.
CDU podle konečných výsledků hlasování vyhrála s 33,3 procenta hlasů, SPD skončila druhá s 22,1 procenta. Obě strany si oproti minulým komunálním volbám v roce 2020 mírně pohoršily.
Naopak výrazně lepšího výsledku než před pěti lety dosáhla AfD, kterou letos v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) označil za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. Zatímco v roce 2020 získala pět procent hlasů, nyní to je 14,5 procenta, tedy téměř trojnásobek.
Velkou ztrátu utrpěla strana Zelených, která dosáhla jen na 13,5 procenta, a oproti minulým volbám tak přišla o 6,5 procentního bodu. Postkomunistická strana Levice si polepšila a získala 5,6 procenta.
Svobodná demokratická strana (FDP) získala jen 3,7 procenta hlasů. FDP po únorových celoněmeckých volbách vypadla ze Spolkového sněmu. Volební účast dosáhla 56,8 procenta, a byla tak vyšší než před pěti lety.
Nejlidnatější spolková země
Z více než 83 milionů obyvatel Německa žije zhruba pětina v Severním Porýní-Vestfálsku. Nacházejí se tam velká města, jako je Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Dortmund či Essen.
Vybírat své starosty a zástupce do městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev mohlo 13,7 milionu voličů. To je zhruba stejně jako celkový počet obyvatel východoněmeckých spolkových zemí, které bývaly součástí Německé demokratické republiky (NDR), ovšem bez Berlína.
Komentátoři posílení pozic AfD předpovídali. Odhadovali, že bude silná především v někdejších baštách sociální demokracie, například v kdysi hornické a průmyslové oblasti Porúří.
Čtvrtmilionové město Gelsenkirchen bylo jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD vyhrála už v únorových předčasných parlamentních volbách. Gelsenkirchen má s více než 15 procenty nejvyšší nezaměstnanost v celém Německu.
Právě Gelsenkirchen je jedním ze tří velkých měst, ve kterých postoupil do druhého kola kandidát na starostu z AfD. Dalšími jsou půlmilionový Duisburg a Hagen, který má zhruba 200 000 obyvatel.
Druhé kolo se bude muset konat všude tam, kde se nepodařilo některému z kandidátů na starostu získat v neděli přes 50 procent hlasů. Je to většina velkých měst včetně Kolína nad Rýnem, Düsseldorfu, Dortmundu či Essenu. Hlasování se uskuteční v neděli 28. září.
Nedělní hlasování zakončilo letošní volební rok v Německu. V příštím roce se uskuteční v březnu zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a komunální volby v Bavorsku a Hesensku. V září se pak bude hlasovat v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku a v komunálních volbách v Dolním Sasku.