Čečenci bojují na Ukrajině na obou stranách. Jedny žene do boje Kadyrov, druhé touha po pomstě

Lakmusový papírek, menší zlo, TikTok válečníci, ale i bojovníci lačnící po pomstě. Čečenci bojující na Ukrajině. Stojí jak po boku ruské invazní armády, tak v první linii na straně Kyjeva. „Jakkoliv je čečenský vůdce Ramzan Kadyrov loajální Vladimiru Putinovi, nasazení osobní armády do války pro něj může být potenciálně problematické na domácí půdě," vysvětluje politolog Emil Aslan v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 5:00 17. června 2023

Jakou roli hrají bojovníci z Čečenska na Ukrajině? Jak silné mají jednotky?

Čečenci jsou na Ukrajině na obou stranách. Na straně Ruska bojují takzvaní kadyrovci, bojovníci, kteří spadají pod velení čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Informace o jejich zapojení jsou docela rozporuplné.

Ramzan Kadyrov (*1976) Od roku 2007 vládne Čečensku jako autoritářský prezident, do praxe zavedl například některé prvky přísného islámského práva šaría. S Vladimirem Putinem ho pojí nadstandardní vztahy, Kadyrov mu je maximálně loajální, tvrdě potlačuje jakýkoliv náznak odporu či nespokojenosti v historicky neklidné severokavkazské autonomní republice. Za to mu ruský prezident dopřává velkou svobodu, například mu dovoluje ovládat jeho vlastní soukromou armádu. V první čečenské válce bojoval se svým otcem proti Rusku, v té druhé už ale stál na straně Moskvy. S Ramzanem Kadyrovem a jeho lidmi je spojena řada podezření kvůli vraždám představitelů ruské opozice, například novinářky z listu Novaja Gazeta Anny Politkovské nebo politika Borise Němcova.

Na začátku války, když se zdálo, že vše půjde rychle, že to bude blitzkrieg, Kadyrov poslal do boje svoje vojáky a předpokládal, že získá slávu jako velký válečník, Putinův voják. Prohlašoval, že do několika dní obsadí Kyjev. To se ale nepovedlo, Kadyrov přišel asi o sto svých lidí.

TikTok válečníci

Co to pro něj znamenalo?

Uvědomil si, že může úplně přijít o svoje elitní vojáky, takže je na delší dobu stáhl. Šlo o jádro jeho jednotek, bojovníky, kteří měli zkušenost s protipovstaleckým bojem. Začali plnit funkci vojenské policie nebo jednotek, které jsou v týlu a likvidují ty, kteří utíkají z boje. Takže Čečenci jsou nyní u ruských vojáků velmi „oblíbení“.

Aby si ale udrželi alespoň nějakou reputaci drsných válečníků, začali někteří Čečenci natáčet videa jakoby z přední frontové linie. V podstatě stříleli do prázdných baráků a pak to zveřejňovali na TikToku. Takže pro ně vzniklo posměšné označení „TikTok válečníci“.

Což se nedá srovnat s wagnerovci…

Wagnerovci byli přímo zapojení do největších bojů. Mají obrovské ztráty, ale zároveň si vysloužili pověst nejdrsnějších válečníků. Zatímco kadyrovci se ukázali trošku jako prázdná záležitost.

Emil Aslan (*1978) Politolog a analytik, odborník na bezpečnostní a konfliktní studia se zaměřením na oblast Kavkazu. Jako profesor působí na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je také autorem několika bezpečnostních analýz pro NATO i česká ministerstva.

Před několika dny se objevily zprávy, že Čína zásobila Čečence vojenskou technikou, obrněnými transportéry a auty. Jak to číst? Zapojila se Čína oficiálně do války na Ukrajině?

Myslím, že Rusko a Čína to berou především jako nějaký lakmusový papírek, test, aby zjistily, jak na to bude západní proukrajinská koalice reagovat. Pokud by ta reakce byla drtivá a negativní, Čína nebude chtít riskovat konflikt nebo ekonomické sankce.

Pokud by to Západ akceptoval, tak myslím, že se čínské zbraně v ruské armádě objeví ve větším množství. Je známo, že Čína dodává Íráncům komponenty pro výrobu dronů Šáhid, a zatím jí to prochází.

Neřízená střela

Je „testování terénu“ důvod, proč techniku dostali kadyrovci, a ne přímo ruské jednotky?

Je to taková hra. Kadyrov samotný s Číňany nemůže jednat. A Číňané by si nikdy nesedli za stůl s provinčním lídrem. Takže je tam nejspíš nějaká domluva Moskvy s Pekingem, ale chtějí to prodat tak, kdyby to někdo řešil, že Kadyrov je taková samostatná jednotka, neřízená střela, za kterou Rusko nezodpovídá.

Což je už taková zavedená rétorika Moskvy, že jsou Čečenci takoví podivní horalé, kteří si věci dělají vlastním způsobem, za který nezodpovídá.

Co zapojení kadyrovců a wagnerovců vypovídá o kondici ruských jednotek?

Rusko se dlouhodobě potýká s nedostatkem lidí, kteří jsou ochotní jít do války. Ta poslední mobilizace evidentně nestačila, spousta mobilizovaných nemá chuť a ani motivaci umírat v nějaké podivné válce.

Takže Rusku se hodí kdokoliv, proto dala Moskva zelenou wagnerovcům, aby naverbovala desetitisíce lidí z vězení výměnou za milost. I u Čečenců se původně zdálo, že když jich je několik desítek tisíc, že to bude podpora pro ruské tažení.

Menší zlo než Prigožin

Ramzan Kadyrov před několika dny přistoupil na dohodu s ruským ministerstvem obrany, že se jeho jednotky podřídí ruskému velení výměnou za určité benefity pro bojovníky. Šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin to odmítl. Snaží se Rusko ukázat, že je vše v pořádku a pod kontrolou?

Ano, ale celá ta záležitost má komplikovanější podhoubí. Jde hlavně o to, aby ministr obrany Sergej Šojgu nějakým způsobem srovnal do latě Jevgenije Prigožina. Ten to ale odmítá, Šojgua nesnáší.

Kadyrov se sice podřídil, ale jednotkám bude velet i dál, něco podobného se stalo už před lety. Formálně Kadyrovovy jednotky spadaly pod ministerstvo vnitra, byly součástí národní gardy, myslelo se, že je to konec Kadyrovovy kontroly, ale nic se nezměnilo.

Hraje v tomto přístupu roli i silná vazba Kadyrova na prezidenta Putina?

Dokud ta vazba bude silná, Putin dovolí Kadyrovovi úplně všechno. I takovou bezprecedentní věc, jako je provozování osobní armády.

Můžeme mluvit o nějakém zákulisním boji o moc mezi Ramzanem Kadyrovem a Jevgenijem Prigožinem?

Ten konflikt je spíš mezi ministerstvem obrany a Prigožinem. Kadyrov je v trochu citlivější pozici, protože ho nesnášejí jak v Rusku, tak v Čečensku. Tahá za kratší provaz. Ale Putin chce, aby tahle změna proběhla, aby si Prigožin méně vyskakoval, takže Kadyrov na tu dohodu s ministerstvem obrany kývnul a „kope“ za něj.

I přesto, že se nikdy neměli příliš v lásce. Ale pro ministerstvo obrany je Kadyrov zřejmě menší zlo než Prigožin.

Latentní krevní msta

Říkal jste, že Kadyrov na Ukrajině přišel o část elitních jednotek. Může to oslabit jeho postavení v Čečensku, třeba i natolik, aby se ho někdo pokusil svrhnout?

Ta možnost tu je, ale ty změny, které by Kadyrova oslabily, by musely být větší. Organizovaná opozice těžko vznikne, všichni odpůrci jsou vystaveni výrazným represím a perzekucím. Takže by to určitě bylo spontánní.

Co by se muselo stát?

Třeba kdyby na Ukrajinu poslal tisíce Čečenců, jak původně zamýšlel, ale pak přestal tlačit na pilu. Pokud by došlo k nějakým dramatičtějším věcem, tak myslím, že nějaký spontánní odpor vznikne, dříve či později.

V Čečensku jsou totiž tisíce rodin, které jsou ve stavu latentní krevní msty. Pokud je kadyrovci ponížili nebo jim někoho zabili, pamatují si to a čekají na příležitost k pomstě.

Může se stát, že Putin bude tak zoufalý, že bude po Kadyrovovi požadovat, aby ty tisíce bojovníků na Ukrajinu poslal?

Myslím, že ne. Putin má Kadyrova opravdu rád a Kadyrov je mu loajální. A koneckonců, Čečensko má milion a půl obyvatel, takže deficit vojáků nevyřeší. Jsou ale tlaky, aby Kadyrov poslal více svých lidí do přední linie.

Což se sice stalo, ale je to maximálně tisíc bojovníků. Celkem jich na Ukrajině bojuje asi dvanáct tisíc. Putin nad tím zavírá oči, protože když je mu někdo loajální, je v podstatě mimo zákon.

Džochar Dudajev (1944–1996) První prezident separatistické Čečenské republiky Ičkerie. Plnou nezávislost vyhlásil v roce 1993, Čečensko se ale ocitlo v obrovské ekonomické a společenské krizi. Rozkolu mezi Dudajevem a ostatními politiky využilo Rusko a rozpoutalo první čečenskou válku. Dudajev proti jednotkám Moskvy bojoval v partyzánské válce až do roku 1996, kdy ho zabila ruská raketa.

Říkal jste také, že Čečenci bojují i na straně Ukrajiny. Jakou roli tam hrají?

Je tam několik takzvaných batalionů, například Batalion Džochara Dudajeva, jde o několik tisíc Čečenců. Jsou v první linii, jsou vysoce motivovaní. Bojovali třeba v Bachmutu a odešli jako jedni z posledních.

Mají skvělou reputaci, pocházejí z diaspory v západní Evropě, jsou to povstalci s rodinami, kteří po druhé válce v Čečensku utekli a získali politický azyl. Ale nedali si pokoj, chtějí pokračovat ve válce proti Rusku, chtějí se pomstít, ventilovat ponížení, které tam zažili.