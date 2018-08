Unesli ho v Petrohradu a chtěli zabít ‚kvůli cti‘. Pronásledování čečenských gayů nekončí ani po útěku

Zatímco uděloval čečenský prezident Ramzan Kadyrov čestné občanství egyptskému fotbalistovi Mohamedu Salahovi a pořizoval mu obří narozeninový dort, v ruské severokavkazské autonomní republice pokračovaly represe proti sexuálním menšinám. Ze strany státu, ale i rodin „očisťujících svou čest“. Po loňských zprávách o koncentrácích pro gaye upozornil ruský deník Novaja Gazeta na případy únosů těch, kterým se podařilo z Čečenska kvůli represím odjet. Doporučujeme Petrohrad/Grozný 19:15 3. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čečenský prezident Ramzan Kadyrov. | Zdroj: Profimedia

Jedno páteční odpoledne vynášel dvacetiletý Zelimchan Achmadov ze svého petrohradského bytu odpadky. Ve střeženém bytovém komplexu ho přitom přepadli čtyři muži hovořící čečensky, zatáhli ho do černého BMW a odvezli do jednoho z petrohradských hostelů. Důvod? Je gay. Na příběh upozornily ruské opoziční noviny Novaja Gazeta.

Achmadov před devíti měsíci utekl z domova v čečenské vesnici nedaleko Grozného. Zachránil si tím život. Ocitl se totiž na seznamu lidí, které čečenská policie podezřívá z homosexuální orientace. Nebezpečí mu hrozilo i od samotné rodiny – v takových případech nejsou totiž výjimečné takzvané „vraždy ze cti“, které mají rodinu „očistit“ od ostudy a opovržení.

Koncentrační tábory pro gaye

Společnost a stát často do zločinů rodiny tlačí. V zemi už delší dobu běží mohutná kampaň proti lidem s jinou než heterosexuální orientací. O vlně teroru proti gayům informovaly loni v březnu noviny Novaja Gazeta. Zadržovány a mučeny byly přinejmenším desítky gayů či mužů podezřívaných z homosexuality. Oběti násilí popisovaly mučení elektrickým proudem, ponižování ve vězeňských táborech i popravy bez soudu.

Po zveřejnění informací začala čečenským gayům pomáhat ruská organizace LGBT Network. Na 114 pronásledovaných evakuovali do velkých měst – Moskvy či Petrohradu - nebo do západoevropských států. Tedy co nejdál od rodiny, z jejíž strany hrozí pokus o únos zpět do Čečenska, tak jako v případu Zelimchana Achmadova.

Odvolej a zapírej!

Za uneseným Achmadovem do hostelu v Petrohradu dorazil otec – vlivný a bohatý čečenský podnikatel v automobilovém průmyslu.

Kamarád uneseného ale naštěstí rychle zalarmoval ruskou LGBT organizaci, jejíž zástupci dorazili na místo únosu, vyzpovídali svědky a přivolali policii. Ta pak identifikovala vozidlo únosců a lokalizovala místo, kde se Achmadov nachází.

Následoval více než pětihodinový výslech na policejní stanici. Po celou dobu Zelimchanův otec tlačil na svého syna, aby ve videu odmítl, že šlo o únos a vyvrátil jakékoli „pochybnosti“ o jeho sexuální orientaci. To ale odmítl.

Achmadov je teď podle organizace LGBT Network v pořádku a v bezpečí. Případ vyšetřuje ruská policie. Jak ale vyšetřování skončí, není jasné. Kolem dosavadního postupu policie a ruských úřadů panují pochybnosti.

Žádní gayové v Čečensku nejsou, řekl ministr

Moskva čelí kritice za to, že teror proti menšinám v tichosti toleruje. V květnu totiž ruské ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že v Čečensku žádní gayové nežijí. „Žádné se nepodařilo najít,“ citoval tehdy ministra Alexandra Konovalova Interfax. Stejně už loni mluvil čečenský prezident Ramzan Kadyrov.

„Je to blbost, takoví lidé u nás nejsou,“ prohlásil už loni Kadyrov ke zprávám o mučení gayů. „Kdyby byli, ať se jich ujme Kanada. Ať se od nás drží dál, mohou se o ně postarat a vyčistit jim krev," řekl. Média, která o pronásledování homosexuálů píší, označil Kadyrov za prodejné šejdíře, kteří se „budou zodpovídat nejvyššímu".

Podle ředitele organizace LGBT Network Igora Kochetkova nejde navíc jen o problém Čečenska, ale celého Ruska. Organizace Human Rights Watch ve své zprávě o stavu lidských práv v zemi uvádí, že ruská policie šikaně a útokům na sexuální menšiny nedokáže zabránit a zločiny následně vyšetřit.

Smrt zpěváka Bakajeva

Příkladem může být ještě jeden případ z Čečenska. V dubnu 2017 v Grozném zmizel pětadvacetiletý zpěvák Zelimchan Bakajev. Do Grozného přijel z Moskvy na svatbu své sestry, poté se však ztratil.

Čečenské úřady ale i přes naléhání rodiny s vyšetřováním nezačaly. Spekulovalo se o tom, že zpěvák mohl odjel do Moskvy nebo do Německa. Organizace LGBT Network ale loni na podzim informovala, že byl Bakajev zadržen a podlehl následkům brutálního mučení v čečenském vězení.

фотоотчет с моего концерта) pic.twitter.com/i0n8lvkG0i — Zelim Bakaev (@ZelimBakaev) 19. dubna 2017