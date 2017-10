Čech má na Novém Zélandu strávit 17 let za mřížemi. Pod falešným dnem zavazadla pašoval pervitin

Dvaačtyřicetiletý Čech má na Novém Zélandu strávit 17 let ve vězení. Rozhodl o tom tamní soud. Informaci pro iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Muž se pokusil přes letiště v Aucklandu do země propašovat 20 kilogramů pervitinu neboli metamfetaminu. Na Novém Zélandu by se takové množství rozprodalo v přepočtu za 442 milionů korun. Verdikt je nepravomocný, muž se na místě odvolal.

