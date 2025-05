Čech nastoupil do ruské armády, teď žádá zdejší úřady o pomoc. ‚Situace je napjatá,‘ varuje diplomacie

Česká diplomacie řeší případ Čecha, který před časem odcestoval do Ruska, kde nastoupil do armády, a nyní se dožaduje pomoci českých úřadů. Uvedl to v úterý mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Úřad v úterý zopakoval své dlouhodobé důrazné varování před cestami do Ruska a vyzval české občany k opuštění země. V daném případě bude postupovat v souladu s českými zákony a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích. Praha 9:59 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čech před časem odcestoval do Ruska, kde nastoupil do armády (Ilustrační foto) | Zdroj: fotobanka profimeda

„Česká diplomacie aktuálně řeší případ českého občana, který před časem odcestoval do Ruska, kde nastoupil do ruské armády a nyní se dožaduje pomoci českých úřadů. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že dlouhodobě důrazně varujeme před cestami do Ruska a vyzýváme české občany k opuštění země,“ uvedl Drake.

„Bezpečnostní situace je napjatá, naše ambasáda má omezené možnosti poskytovat pomoc a ochranu. Aktuální případ je toho důkazem, budeme samozřejmě postupovat řádně v souladu s českými zákony a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích,“ dodal.

Putin sesadil generála, který vedl vojenské přehlídky na Rudém náměstí. Kreml se jimi pyšnil Číst článek

Zakázaná služba

Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou kromě například toho, když bojují na straně státu zajišťujícího společnou obranu při napadení Česka. Pokud do cizí armády chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku.

V listopadu mluvčí Hradu Filip Platoš Českému rozhlasu řekl, že prezident Petr Pavel vyhověl šedesátce žádostí o povolení ke službě v ukrajinských ozbrojených silách vzhledem k souhlasnému stanovisku ministerstev obrany, vnitra a zahraničí.

V případě, že Češi vstoupili do ukrajinských ozbrojených sil bez získání této výjimky, za což jim hrozí trestní stíhání, mohou zpětně požádat o abolici, kterou ještě spolupodepisuje předseda vlády. Ukrajina se ruské vojenské agresi brání už více než tři roky.