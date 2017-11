Čech odnesl srážku dvou parašutistů v Rakousku těžkým zraněním. Do nemocnice ho dopravil vrtulník

Při kolizi dvou parašutistů na letišti v rakouském Zell am See se v sobotu těžce zranil 43letý Čech. Muž byl leteckou záchrannou službou přepraven do nemocnice v Salzburgu, informovala v neděli agentura APA. Žádné podrobnosti o povaze Čechova zranění ani jeho aktuálním zdravotním stavu neuvedla.

Zell am See 17:11 19. listopadu 2017