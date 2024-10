Čejka: Otevřená válka by pro Izrael byla tvrdá záležitost, ale více by na ni doplatil Írán

Rok od útoku palestinských teroristů z hnutí Hamás se válka rozšířila z Pásma Gazy. Izrael nepolevuje v úderech na základny libanonského Hizballáhu a z jihu země se musí evakuovat další lidé. „Konflikt nabývá nových dimenzí. Radikalizují se proíránské milice, samotný konflikt mezi Íránem a Izraelem nebezpečně eskaluje, ale je zde i radikalizace na izraelské politické scéně a osadnické milice,“ shrnuje pro Český rozhlas Plus politolog Marek Čejka. Jeruzalém 20:36 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci izraelské armády se účastní operace v jižním Libanonu. Snímek 3. října 2024 zveřejnila izraelská armáda | Foto: Israel Defense Forces | Zdroj: Reuters

Odborník na Blízký východ si všímá toho, že Izrael dokáže cíleně likvidovat představitele Hizballáhu včetně jeho šéfa Hasana Nasralláha, v případě Hamásu ale tak úspěšný není.

Marek Čejka, politolog a právník z Masarykovy univerzity v Brně, o situaci na Blízkém východě rok po útocích ze 7. října

„Domnívám se, že situace v Gaze byla ze strany premiéra Benjamina Netanjahua a establishmentu dlouhodobě podceňována. Naopak ji využíval ve své strategii ‚rozděl a panuj‘ namířené proti palestinské společnosti. Hamásu nechával docela volnou ruku, dokonce umožňoval přísun velkých finančních prostředků z Kataru,“ upozorňuje Čejka z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Izraelská válka proti Hizballáhu je podle experta do značné míry zástupnou válkou proti Íránu, který dává najevo, že bude reagovat. Mezitím také Izrael chystá odvetu za nedávný íránský raketový útok, není ale jasné, kdy k ní dojde.

„Je zde velký tlak ze strany Spojených států, aby izraelská odpověď byla taková, aby na ni Írán nebyl nucen reagovat ještě silnějším útokem, protože to by mohlo vyústit v nekontrolovaný konflikt,“ dodává.

Boj na sedmi frontách

Írán má velké zásoby balistických raket, při posledním útoku se mu zřejmě podařilo zasáhnout i izraelské vojenské zařízení, ovšem kvůli velké geografické vzdálenosti od samotného Izraele jsou jeho možnosti omezené. Může ale využít sobě nakloněné ozbrojené nestátní aktéry.

„Nejvíc se spekuluje o asymetrickém konfliktu mezi velmi dobře vyzbrojeným Izraelem a nestátními aktéry, kteří jsou v mnoha ohledech silní, ale nemají obrněné síly nebo letectvo. Otevřená válka by pro Izrael mohla být velmi tvrdá záležitost, mohla by ho velmi poškodit, ale v konečném důsledku by na ni více doplatil Írán,“ soudí Čejka.

Premiér Netanjahu mluví o boji na sedmi frontách, což je pro izraelskou ekonomiku velmi zatěžující a ani vojenské kapacity nejsou neomezené. Mezitím totiž pokračuje konflikt v Gaze, kde Izrael znovu vystupňoval své útoky, které provázejí oběti v řadách civilistů. A řešení se stále nerýsuje.

„Neexistuje ani žádný jasný plán, co se stane, až Izrael dosáhne svých vojenských cílů. A ty jsou stejně velmi těžko dosažitelné. Dlouhodobě se ukazuje, že Hamás není možné úplně vykořenit,“ dodává politolog s tím, že Izraelcům se stále nepodařilo zlikvidovat hlavního plánovače útoků ze 7. října Jahju Sinwára.

„Hamás vlastně z těchto situací těží a rekrutuje své příznivce. Znovu a znovu může vytvářet další buňky, dokud se situace obyvatel Gazy nezačne zásadním způsobem zlepšovat,“ uzavírá.

