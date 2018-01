Cena za členství v EU přepočtená na cenu kávy. Češi podle serveru Politico zaplatí denně čtvrtinu šálku

EU Cappuccino Index

V takzvaném EU Cappuccino Indexu server hodnotí díky statistikám unie každou členskou zemi podle toho, kolik její obyvatelé přispívají do unijního rozpočtu (bez ohledu na to, kolik peněz každá země obdrží zpět třeba ve formě regionálního financování) a kolik kávy s mlékem to 'stojí'.