Cena za demolici zříceného mostu v Drážďanech stoupla na 32 milionů eur. Nový vznikne do roku 2031
Demolice mostu v centru Drážďan, jehož část se téměř před rokem zřítila do Labe, vyjde zřejmě na mnohem více peněz, než se původně očekávalo. Radnice saské metropole nyní předpokládá, že za ni zaplatí třicet dva milionů eur (781,6 milionu Kč), informoval v pátek list Sächsische Zeitung. Ještě na konci července přitom úřady odhadovaly náklady na osmnáct milionů eur.
Část mostu Carolabrücke, jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen saské metropole, se zřítila loni 11. září. Most se skládal ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdily automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník. Asi stometrový úsek části C na straně Starého města se zřítil, nikomu se přitom nic nestalo. Poslední tramvaj přejela po mostě několik minut před neštěstím.
Část poškozeného drážďanského mostu přes Labe se kontrolovaně zřítila. Kompletně zmizí do konce roku
Číst článek
Příčinou neštěstí byla koroze takzvané hennigsdorfské oceli, která byla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let při stavbě mostu použita. Trosky mostu dělníci odstranili na přelomu července a srpna. Včetně dalších nezbytných úprav by měly být práce hotovy do konce října. Obnovit je třeba mimo jiné polabskou cyklostezku. Původní plány přitom počítaly s odstraněním trosek a úpravou nábřeží až na konci letošního roku.
Podle aktuálního propočtu drážďanské radnice vyjde demolice mostu na více, než se předpokládalo. Jen samotná demolice tří částí mostu stála dvacet sedm milionů eur (659,5 milionu Kč). Na dalších zhruba pět milionů vyšly zabezpečovací práce, související dopravní opatření a monitoring mostu.
Nový most by měl na místě toho zříceného stát do roku 2031. Radnice se v létě usnesla, že vznikne stavba se čtyřproudou silnicí. Stavět by se mělo začít ve druhém pololetí 2028.