Protesty po jmenování nového biskupa v Černé Hoře silně připomínají 90. léta

Ve středomořské Černé Hoře vyvolalo víkendové jmenováno biskupa silné emoce a protesty, píše rakouský Der Standard. Srbská ortodoxní církev totiž vybrala nového představeného Joanikije II., který se ujal vedení pravoslavných. Během inaugurace ve městě Cetinje vlály z aut srbské vlajky a ceremoniál navštívili státní představitelé. Podgorica 14:04 6. září 2021

Srbský patriarcha Porfirije a nový metropolita Joanikije II. museli být na místo bohoslužby a jmenování přepravení vojenskými helikoptérami, neboť demonstranti barikádami blokovali cestu, stříleli do vzduchu, policie na to odpověděla vodními děly. Zranění jsou na obou stranách.

Poslechněte si celý přehled zahraničního tisku doplněný o informace k plánované návštěvě papeže na Slovensku

Srbská pravoslavná církev má blízko k vládním politikům a mezi Černohorci panují obavy, že nový biskup bude prodlouženou rukou Srbů v osamostatněné Černé Hoře. To pro Černohorce znamená silné rozčarování. Proto se mnozí vydali do ulic stavět barikády, odpovědí byl zásah policie se slzným plynem.

Srbové totiž neustoupili ani o píď od myšlenky uspořádat inauguraci biskupa právě v Cetinje, které je úzce spojené s historickou státností Černohorců.

Srbský patriarcha Porfirij nechtěl ovšem o stěhování slavnosti do neutrálnějšího hlavního města Podgoricy ani slyšet.

Silně to připomíná 90. léta a období, kdy se nacionalismus na Balkáně přelil do krvavých válek, myslí si Der Standard. Politika v jihovýchodní Evropě se ale nezmění do doby, než politici přestanou zneužívat náboženství nebo národní cítění pro své vlastní mocenské důvody.

Kromě srbského prezidenta Alexandra Vučiče platí tato výtka i na toho černohorského Mila Đjukanoviće, který se biskupské inaugurace, navzdory kritikám za údajnou zaujatost, zúčastnil. Černá Hora se od Jugoslávie osamostatnila před 15 lety.