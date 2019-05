Černá Hora potrestala představitele proruské opozice. Za pokus o převrat dostali pět let vězení

Soud v Černé Hoře ve čtvrtek poslal na pět let za mříže dva přední představitele proruské opozice, Andriju Mandiče a Milana Kneževiče. Shledal je vinnými z účasti na zmařeném pokusu o převrat z roku 2016. Informuje o tom agentura AFP. Podgorica 11:12 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černohorský prezident a někdejší premiér Milo Djukanovič (archivní foto) | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

Černohorská policie v říjnu 2016, den před parlamentními volbami, zatkla dvě desítky lidí. Podezírala je ze zapojení do spiknutí s cílem svrhnout prozápadní vládu, zabít jejího někdejšího premiéra a současného prezidenta Mila Djukanoviče a dosadit k moci proruské vedení.

Vyšetřovatelé z přípravy komplotu záhy obvinili srbské a ruské nacionalisty. Parlament pak poslance Mandiče a Kneževiče kvůli vyšetřování zbavil imunity.

Soud nyní ve čtvrtek vynesl rozsudek, podle kterého jsou vinni, že se pokusili spáchat teroristický čin v den parlamentních voleb. Spolu s nimi bylo odsouzeno dalších více než deset lidí.

Nejtěžší tresty pak dostali dva Rusové, kteří byli označeni za organizátory spiknutí. Měli by jít do vězení na 15 a 12 let. Jsou ale mimo dosah černohorské justice.

Druhým Rusem, který se účastnil neúspěšného puče v Černé Hoře, je důstojník GRU Mojsejev Číst článek

Prvním důstojníkem ruské armádní rozvědky GRU, který se měl podílet na nepovedeném pokusu o převrat v Černé Hoře, má být podle dřívějších informací mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat a ruského serveru The Insider Vladimir Popov, ten se ve skutečnosti jmenuje Vladimir Mojsejev.

Druhým důstojníkem je údajně Eduard Šišmakov, který má být též propojen s ruskou rozvědkou. Moskva jakékoli obvinění popírá.

Ostatní byli odsouzeni k trestům od jednoho do osmi let. V případě jedné obžalované je trest jen podmíněný.