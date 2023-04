Prezidentem Černé Hory bude prozápadní ekonom Milatović, porazil současného prezidenta Djukanoviče

Prezidentem Černé Hory se stane prozápadní ekonom Jakov Milatović. Vyplývá to z povolební prognózy agentury CEMI provedené po sečtení 62,7 procenta hlasů. Milatović podle ní získá 60,1 procenta hlasů. Současnému prezidentovi Milovi Djukanovičovi agentura předpovídá zisk 39,9 procenta hlasů. Milatovičovi podle analytiků hraje do karet touha po politické změně v zemi, kterou Djukanović v různých funkcích vedl posledních 30 let.

Podgorica 22:09 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít