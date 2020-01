Poslat černé skříňky na Ukrajinu jsme se nerozhodli, snažíme se je přečíst, tvrdí Írán

Teherán popírá zprávu, že se rozhodl poslat do Kyjeva takzvané černé skřínky z ukrajinského letadla sestřeleného v Íránu. S odkazem na íránskou tiskovou agenturu IRNA to v neděli napsala agentura Reuters. Informaci, že íránské úřady předají Ukrajincům záznamníky s údaji o letu dopravního boeingu, na jehož palubě zahynulo všech 176 osob, přinesla v sobotu íránská agentura Tasním. Teherán/Kyjev 13:46 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Auta převážející oběti letecké katastrofy nedaleko Teheránu | Foto: VALENTYN OGIRENKO | Zdroj: Reuters

„Snažíme se přečíst černé skříňky zde v Íránu. Našimi dalšími možnostmi jsou Ukrajina a Francie, ale zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí poslat je do jiné země,“ řekl IRNA šéf vyšetřování nehody z íránské Organizace pro civilní letectví. Írán tvrdí, že jeho revoluční gardy ukrajinský stroj minulý týden krátce po startu z teheránského letiště sestřelily omylem.

Agentura Tasním v sobotu uvedla, že na analýze záznamů by se měli podílet experti z Francie, Kanady a Spojených států a že toto zkoumání se bude konat v Kyjevě. Pokud by se analýza na Ukrajině nezdařila, budou černé skříňky odeslány do Francie, tvrdila agentura Tasním.

Írán až po třech dnech přiznal, že letadlo zasáhla jeho protivzdušná obrana. Ta byla v pohotovosti po raketovém útoku na americké cíle v Iráku, který Íránci podnikli v odvetě za americký atentát, při kterém v Bagdádu zahynul prominentní íránský generál.

Zahalené rakve

Kyjev již dříve uvedl, že očekává, že Teherán pošle černé skřínky na Ukrajinu. Ottawa projevila přání, aby byly odeslány do Francie.

Těla 11 občanů Ukrajiny, kteří v troskách ukrajinského boeingu zahynuli, byla v neděli převezena do vlasti. Na rakve zahalené do ukrajinských národních vlajek, které do hlavního města dopravil vojenský speciál, čekali na kyjevském letišti příbuzní s květinami. Někteří členové posádky poklekli, když je rakve míjely. Devět mrtvých Ukrajinců byli členové posádky sestřeleného letadla.