Drábová: Hrozba z Černobylu? Šílenci v Moskvě ho jen využívají jako symbol, aby vystrašili lidi

Ruští vojáci ve čtvrtek obsadili odstavenou jadernou elektrárnu Černobyl, která vybuchla v roce 1986. V jejím areálu je dodnes úložiště jaderného odpadu. Ukrajinci se teď bojí, že jeho poškození by mohlo představovat vážné nebezpečí pro celou Evropu. Jak reálná je to hrozba, vysvětlila ve čtvrtečním vysílání Radiožurnálu jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Praha/Kyjev 12:36 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sarkofág jaderné elektrárny Černobyl | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Může to být skutečně nebezpečné, kdyby Rusové poškodili sarkofág?

Já mám za to, že je to spíše práce se symbolem Černobylu a využívání tohoto symbolu pro vyděšení lidí, kteří jsou už tak dost nešťastní, protože Ukrajina je opravdu v této chvíli nešťastná země.

To, co by se mohlo teoreticky na Černobylu stát, i za použití velmi intenzivních výbušnin, nebude mít důsledky za hranice té už vysídlené třicetikilometrové zóny. Je to už přece jen 36 let od havárie. Takže bych řekla, že šílenci v Moskvě využívají tohoto symbolu, aby vystrašili lidi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozptýlení radioaktivního prachu by mělo maximálně lokální následky, Evropa se obávat nemusí, ujišťuje Dana Drábová

Takže opravdu by se ta tragédie, která se stala před 36 lety podle vás neměla opakovat?

Na Černobylu zcela jistě ne.

Mohou ale Rusové nějakým způsobem podle vás reaktor zneužít?

Myslím si, že jediný způsob, jakým ho mohou využít, je využití tohoto havarovaného reaktoru jako symbolu a vnímaného nebezpečí, spíše než reálného.

K lokálnímu zvýšení radiace může v černobylské zóně v důsledku pohybu vojenské techniky dojít. Radiační situaci na Ukrajině (a v celé Evropě) lze kdykoliv ověřit on-line na https://t.co/bcqGKUr1mA — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) February 25, 2022

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Jak to v Černobylu teď vůbec vypadá?

Černobylský reaktor, ten čtvrtý havarovaný, je překryt zbrusu novým sarkofágem, tedy ochrannou obálkou, která by měla vydržet dalších, řekněme sto let, aby Ukrajina získala dostatek času pro bezpečnou likvidaci roztaveného jaderného paliva, které se stále pod dvěma sarkofágy nachází.

Co se týká okolí jaderné elektrárny Černobyl, tak to je zcela stabilizované a nehrozí žádné nebezpečí.

Slyšeli jsme, že podle ukrajinských představitelů se tam nalézá úložiště jaderného odpadu a že právě v případě zásahu by se radioaktivní prach mohl dostat dále do Evropy. Proč se mluví o tom radioaktivním prachu?

Radioaktivní prach by se jistě mohl rozptýlit, ale zcela jistě ne dále do Evropy. Ty důsledky by byly lokální.

Radioaktivní prach Ukrajinská agentura pro jadernou energetiku uvedla, že zaznamenala zvýšenou míru radiace v místech uzavřené atomové elektrárny Černobyl. Odborníci ukrajinské agentury neuvedli, jak vysoké míry radiace dosáhla. Způsobily ji podle nich přesuny těžké vojenské techniky, čímž se do ovzduší dostal radioaktivní prach. Mluvčí ruského ministerstva obrany dnes řekl, že míra radiace v místě je normální.

Data from the automated radiation monitoring system of the exclusion zone, which is available online, indicate that the control levels of gamma radiation dose rate (red dots) have been exceeded at a significant number of observation points. pic.twitter.com/G4WEGgkMcT — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 25, 2022