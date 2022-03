Černobylská elektrárna je podle Ukrajinců bez proudu. ‚Bezprostřední riziko nehrozí,‘ říká expert

Odstavená černobylská jaderná elektrárna je bez elektrického proudu, což by mohlo vést k úniku radiace. Oznámila to ve středu státní společnost Enerhoatom, která spravuje čtyři funkční ukrajinské jaderné elektrárny. Bez elektřiny není možné zajistit chlazení spotřebovaného jaderného paliva. Elektrárnu obsadili nedlouho po zahájení invaze na Ukrajinu ruští vojáci. Opravy vedení podle Reuters nejsou možné, protože se u ní stále bojuje. Kyjev 14:31 9. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sarkofág jaderné elektrárny Černobyl | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že vedení poškodili ruští vojáci. Dodal, že dieselové generátory v elektrárně mají kapacitu na dalších 48 hodin. Pak podle něj hrozí únik radiace.

Energetická společnost Ukrenerho uvedla, že situaci dál sleduje a o případných změnách situace bude informovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Miroslavem Hrehorem ze Státního ústavu radiační ochrany

„Bezprostřední riziko to, zejména pro nás, není,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Miroslav Hrehor ze Státního ústavu radiační ochrany.

„Palivo, které je tam dnes skladované, je zhruba dvacet let staré po vytažení z reaktoru. Jako takové má už dnes jen minimální zbytkový výkon,“ dodává.

„Jedna kazeta představuje zhruba výkon 75 wattů, což je pro představu jedna žárovka v kuchyni. Nicméně kazet je tam zhruba 21 tisíc, takže když se to potom vynásobí, tak to dá 1,5 MW, proto se to musí chladit. Ale procesy, které by nastaly při výpadku chlazení, rozhodně nejsou procesy rychlé. Naopak, vidím to jako dlouhodobý proces. Při výpadku chlazení to vidím jako věc, která se dá natáhnout řádově na dny,“ upřesňuje.

Svět se podle USA těsně vyhnul jaderné katastrofě. Rusko vinu při boji o Záporožskou elektrárnu odmítá Číst článek

Ohledně výpadku elektřiny také Mezinárodní agentura pro atomovou energii podle agentury AFP ve středu uvedla, že to nemá žádný kritický dopad na bezpečnost.

Agentura nicméně v úterý večer sdělila, že možná ztratila spojení se systémy, které monitorují bezpečnostní situaci v této odstavené elektrárně.

Přes ztrátu online přenosu dat a obtížnější zajištění komunikace s Černobylem, je podle šéfky českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové stále dost údajů o radiační situaci na Ukrajině a v sousedních zemích. Drábová uvedla, že nic neukazuje na zhoršení situace.