Ukrajina usiluje o zapsání oblasti kolem Černobylu na seznam UNESCO. Slibuje si větší zájem turistů

Světové dědictví může nabývat různých podob. Podle organizace UNESCO, která tato místa vybírá, jsou to takové přírodní nebo lidmi vytvořené památky, které mají mimořádnou cenu pro lidstvo. A brzy by mezi nimi mohlo být i okolí jaderné elektrárny Černobyl. Alespoň o to teď podle agentury AFP usiluje ukrajinská vláda. Oblast okolo bývalé elektrárny v Černobylu usiluje o zapsání na seznam UNESCO. Na ilustrační fotografii je pátý blok elektrárny | Foto: Jiří Malina | Zdroj: Český rozhlas

Je to už přes třicet let od havárie a oblast je opravdu světoznámým místem, které ukrajinská vláda i odborníci považují za nesmírně důležité pro historii celého lidstva.

Podle ukrajinského ministra kultury Oleksandra Tkačenka by Pripjať a další uzavřená města měla být připomínkou toho, že se jaderné katastrofy nesmí opakovat.

Vláda také poukazuje na to, že oblast už stejně tuto formu vzdělávací turistiky přitahuje, loni region navštívilo 124 tisíc lidí, sto tisíc turistů přitom bylo ze zahraničí. Zájem tehdy podpořil i televizní seriál HBO, který o tragédii v Černobylu vznikl.

O bezpečnosti takové turistiky by se dalo pochybovat. Některé bloky bývalé elektrárny jsou stále radioaktivní. Podle odhadů vědců zůstanou radioaktivní ještě dalších 24 tisíc let, což je těžko představitelná doba.

Nicméně ukrajinská vláda chce vytipovat konkrétní objekty a místa v zóně jako památkové a cílem samozřejmě není vodit lidi na nebezpečná místa.

Rozhodování o tom – kdy, jak a zda vůbec se Černobyl zařadí na seznam památek UNESCO – je zatím v počátcích. Ukrajinská vláda teď připravuje podklady a doufá, že UNESCO návrh podpoří.

Zatím se odhaduje, že jasno by mohlo být v roce 2023. Ukrajina si přitom slibuje, že by zařazení černobylské zóny mohlo zvednout zájem návštěvníků a přilákat až milion lidí ročně. A že to také povede k větším investicím do služeb pro turisty a rekonstrukci infrastruktury v oblasti Černobylu.