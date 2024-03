Černomořská flotila bojuje s ukrajinskými drony. S obranou lodí by Rusku pomohly vzdušné radary

Ruské loďstvo utrpělo od začátku války na Ukrajině velké ztráty. Jedním z důvodů jsou i námořní drony, díky kterým Ukrajina potopila již kolem čtvrtiny Černomořské flotily. Proto podle tamějších serverů nahradil dosavadního vrchního velitele námořnictva Nikolaje Jevmenova šéf Severní flotily Alexandr Moisejev. Změnu v ruské námořní strategii ale obměna velitelů spíše nepřinese. Kyjev/Moskva 22:13 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většinu plavidel již Rusové z přístavu Sevastopolu přesunuli do Novorosijsku či dokonce do neuznané republiky Abcházie | Zdroj: Profimedia

Se začátkem války na Ukrajině rozjelo ruské námořnictvo své velké plány. To se projevilo například ostřelováním Ukrajiny z Černého moře či obsazením strategického Hadího ostrova nedaleko Oděsy.

Generál: Černomořská flotila začíná být bojově neúčinná. Recept na ukrajinské drony Rusové nemají Číst článek

Poměrně záhy se ale ukázalo, že tento plán nefunguje. Toho byl důkazem i osud křižníku Moskva, který Ukrajina dokázala zasáhnout zcela nevyzkoušenými raketami Neptun a zničila tak Rusku vlajkovou loď Černomořské flotily.

Situace se ale především změnila v okamžiku, kdy Ukrajinci vyvinuli námořní drony. Ty oproti lodím dokážou samy plout stovky kilometrů k plánovanému cíli. Ukrajina díky nim potopila minimálně 15 lodí, tedy skoro čtvrtinu ze 74 plavidel Černomořské flotily, které se proti útoku neměly jak bránit.

Černomořská flotila byla přitom relativně silná. Oproti Baltské flotile měla dvakrát větší loďstvo a přestože se skládala ze slabších lodí než flotila Tichomořská, v počtu plavidel jí opět převyšovala. Po Severní flotile se tak jednalo o druhou nejsilnější část ruského námořnictva.

Tradice carského Ruska

Černé moře je pro Rusko strategickou prioritou celou historii a již v dobách carského Ruska se hovořilo o poloostrovu Krymu jako o důležité základně, která umožňuje ovládat okolní mořský prostor.

Zásah, potopená. Ukrajincům se už podařilo zlikvidovat třetinu ruské Černomořské flotily Číst článek

Změna ruské taktiky s výměnou velitelů námořnictva je ale spíše nepravděpodobná. Admirálové Nikolaj Jevmenov a Alexandr Moisejev se znají ze Severní flotily a žádné zprávy nevypovídají o tom, že by Moisejev měl radikálně nové nápady ohledně vedení námořnictva.

Nyní bude cílem z Černomořské flotily zachránit co nejvíce lodí. Většinu plavidel již Rusové z přístavu Sevastopol přesunuli do Novorosijsku či dokonce až do neuznané republiky Abcházie.

Úkolem pro Rusko bude ale také vymyslet, jak se bránit před ukrajinskými drony. K tomu potřebuje vzdušné radary, které by dokázaly zachytit malé ukrajinské čluny ještě před tím, než stihnou zaútočit.

Problémem pro posílení flotily by mohlo být i Turecko, které podle mezinárodních smluv v při vypuknutí války uzavře strategickou úžinu Bospor pro přesun jakýchkoliv válečných lodí. Rusko sice dokázalo ještě před válkou přemístit přes kanály raketové čluny, v tomto případě se ale jedná pouze o malá válečná plavidla.