Nizozemské město vyměnilo bílé světlo v pouličních lampách za rudé. Netopýři jsou rádi, lidé se však bouří

Obyvatele nizozemského města Barneveld rozladilo rozhodnutí radnice vyměnit veřejné osvětlení natolik, že začali vidět rudě. Lampy tam totiž opravdu svítí nachovým světlem. To je podle vědců lépe snesitelné pro netopýry, kterým nedělá dobře bílé světlo. Přes Barneveld v centrálním Nizozemsku vede trasa, kudy netopýři létají. Radnice se proto chtěla dobře postarat i o tyto obyvatele města. Barneveld 6:40 26. února 2018

„Minulý týden se světla rozsvítila poprvé a my jsme si řekli: No, co to je? Jak je to možné?“ divila se jedna z obyvatelek čtvrti s ulicí Nesciostraat, která dnes září červeným světlem.

Úřad 65 tisícového města chce vyhovět předpisům o ochraně přírody. Podle zjištění nizozemského Ekologického institutu jsou oči netopýrů velmi citlivé na modré nebo ultrafialové světlo. Červené a oranžové jim ale tolik nevadí. Radí tedy obcím, aby nahradily bíle svítící lampy červenými.

Jenže červené lucerny jsou nejen v Nizozemsku symbolem pro veřejné domy, nebo dokonce celou část starého města v Amsterdamu vyhrazenou neřesti - známou Red Lights District.

„Opravdu to tu vypadá jako ve čtvrti červených luceren. Jenže to není v Amsterdamu, ale u nás v a Barneveldu. Doufáme, že s tím radnice něco udělá, když na úřad přijdou stížnosti,“ vyjádřil svůj názor na nezvyklé osvětlení pro nizozemskou televizi NOS další z občanů Barneveldu.

Netopýr druhu Carollia brevicauda - ilustrační foto | Foto: Diego Lizcano, CC BY 2.0

Ve městě jsou lidé na rozdíl od netopýrů na červené světlo citlivější, protože obec leží v takzvaném Biblickém pásu, tedy oblasti, kde v Nizozemsku žijí velmi konzervativní, nábožensky založení lidé.

Nechápou, proč by ulice v jejich městě měla vypadat jako ulička lásky v Amsterdamu jen kvůli malým létajícím savcům.

Podle paní Diany ven den Heuvelové, obyčejné světlo netopýrům nevadí. Vzpomínala, že na statku, kde vyrostla, měli lampy na domě i na stáji a netopýři tam normálně létali a věšeli se pod střechu.

Radnice v Barneveldu po stížnostech občanů na nové pouliční osvětlení slíbila, že začne jednat s ochránici přírody, jestli je možné nějak vyjít vstříc netopýrům i lidem zároveň.

