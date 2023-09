Do Náhorního Karabachu přijel první konvoj Červeného kříže. Vezl na 70 tun humanitární pomoci

Do Náhorního Karabachu přijel první konvoj Červeného kříže s humanitární pomocí od začátku ázerbájdžánského útoku v úterý. Uvádí to agentura AFP s odkazem na své zpravodaje na místě. Podle prohlášení představitele Červeného kříže konvoj převáží na 70 tun pomoci. Od středy v oblasti panuje příměří poté, co arménské separatistické jednotky fakticky kapitulovaly.

Baku 12:32 24. září 2023