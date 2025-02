Červený kříž je „znepokojen a nespokojen“ s tím, jak se Hamás chová při předávání rukojmích

Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) je „znepokojen a nespokojen“ se způsobem, jakým operuje Hamásu při propouštění rukojmích. Organizace to dnes sdělila agentuře Reuters poté, co Izrael oznámil, že jedno ze čtyř ve čtvrtek obdržených těl nepatřilo ani Širi Bibasové, kterou se Hamás zavázal předat, ani žádnému z jiných živých či mrtvých rukojmích, které toto palestinské teroristické hnutí dosud zadržuje v Pásmu Gazy. Ženeva/New York/Berlín/Tel Aviv 13:55 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Červený kříž se nepodílí na třídění, prověřování či ohledávání zesnulých - to je v kompetenci stran konfliktu," uvedl rovněž Červený kříž v prohlášení a zároveň vyjádřil znepokojení nad tím, že propouštění rukojmích se dosud nekonalo soukromě a důstojným způsobem.

Generální tajemník OSN António Guterres už předtím odsoudil Hamás za „předkládání těl a vystavování rakví zesnulých izraelských rukojmích“ v Gaze před jejich navrácením do Izraele. „Podle mezinárodního práva musí jakékoli předání pozůstatků zemřelých dodržovat zákaz krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a musí být zajištěna úcta k důstojnosti zemřelých a jejich rodin,“ uvedl Guterres, a zopakoval tak čtvrteční prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Svůj příspěvek na síti X zveřejnil krátce po oznámení izraelské armády, že jedno z těl nepatří žádnému z rukojmích, toto zjištění ale v komentáři nezmínil.

Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon obvinil Hamás, že místo těla matky dvou podle něj zavražděných chlapců vrátil neznámé tělo, „jako by to byla bezcenná zásilka“. „Je to nové dno, zlo a krutost, jaké nemají obdoby,“ uvedl v prohlášení, z nějž citoval zpravodajský server The Times of Israel. „Hamás nejenže chladnokrevně zavraždil Ariela a Kfira Bibasovy - čtyřletého chlapce a desetiměsíční dítě - ale pokračuje v porušování všech základních morálních hodnot i po jejich smrti,“ dodal s tím, že Izrael požaduje, aby tento „ohavný zločin“ odsoudila Rada bezpečnosti OSN.

Hamás dlouhodobě tvrdí, že Širi a její synové zemřeli při izraelském vzdušném úderu. V pátek hnutí v reakci na zprávu o identifikaci těl uvedlo, že pozůstatky Širi Bibasové byly v sutinách patrně promíchány s těly ostatních obětí izraelského náletu a že záležitost prošetří. Současně odmítlo „výhrůžky“ izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který Hamásu za záměnu těl slíbil odplatu.

Forenzní experti podle zpráv izraelských médií provedli opakované analýzy těla, o němž Hamás tvrdil, že je to Širi Bibasová, a porovnali jej s její DNA i DNA dalších rukojmích, avšak neúspěšně. Netanjahu později oznámil, že pozůstatky patří ženě z Pásma Gazy.

K navrácení těla Širi Bibasové do Izraele dnes Hamás vyzval i německý kancléř Olaf Scholz. Stejně jako těla jejích dvou dětí Ariela a Kfíra, předaná ve čtvrtek, se Širi „také musí vrátit, Hamás ji musí vrátit“, uvedl kancléř na síti X.

Za „otřesné, zvrácené a hrubé porušení dohody“ věc označilo i české ministerstvo zahraničí. „Ženu zavraždili s jejími dvěma malými syny, ale jejich těla nevrátili společně. Tento krutý podvod opět ukazuje naprosté pohrdání lidským životem,“ uvedlo ministerstvo na síti X.

Otřesné, zvrácené. Hrubé porušení dohody. Hamás vrátil tělo s tvrzením, že se jedná o Shiri Bibas, bohužel testy DNA potvrdily opak. Ženu zavraždili s jejími dvěma malými syny, ale jejich těla nevrátili společně. Tento krutý podvod opět ukazuje naprosté pohrdání lidským životem. — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) February 21, 2025